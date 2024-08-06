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В МЧС опровергли рассылку сообщений о якобы эвакуации жителей Суджи
В МЧС опровергли рассылку сообщений о якобы эвакуации жителей Суджи - 06.08.2024, ПРАЙМ
В МЧС опровергли рассылку сообщений о якобы эвакуации жителей Суджи
ГУМЧС России по Курской области предупредило, что имела место рассылка от имени ведомства фейковых сообщений о якобы "эвакуации" жителей обстреливаемого... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T22:54+0300
2024-08-06T22:54+0300
2024-08-06T23:03+0300
происшествия
суджа
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – ПРАЙМ. ГУМЧС России по Курской области предупредило, что имела место рассылка от имени ведомства фейковых сообщений о якобы "эвакуации" жителей обстреливаемого украинскими войсками Суджанского района и, в том числе, города Суджа. В региональном главке ведомства отметили, что оно не рассылало такие сообщения населению. В сообщении сказано, что сейчас появляется много фейковой информации в соцсетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации. Просим всех доверять только официальным источникам информации!", — говорится в сообщении регионального главка. МЧС также разместило фото распространяемого фейкового сообщения, в котором говорится, что "в целях безопасности" якобы проводится эвакуация гражданского населения в Суджанском районе. Ранее врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на приграничной территории Курской области продолжает оставаться напряженной, идут бои. При этом он отметил, что ситуация в регионе контролируемая и призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Врио главы региона добавил, что всю необходимую информацию он будет сообщать дополнительно.ВСУ утром 6 августа попытались совершить прорыв на территорию Курской области. Минобороны РФ сообщало, что для этого противник задействовал живую силу в количестве до 300 человек, 11 танков и более 20 бронемашин. Были атакованы подразделения прикрытия государственной границы России в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
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суджа, обстрелы, всу, рассылка, фейки
Происшествия, Суджа, обстрелы, ВСУ, рассылка, фейки
В МЧС опровергли рассылку сообщений о якобы эвакуации жителей Суджи
МЧС РФ опровергло рассылку сообщений о якобы эвакуации Суджи в Курской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – ПРАЙМ. ГУМЧС России по Курской области предупредило, что имела место рассылка от имени ведомства фейковых сообщений о якобы "эвакуации" жителей обстреливаемого украинскими войсками Суджанского района и, в том числе, города Суджа. В региональном главке ведомства отметили, что оно не рассылало такие сообщения населению.
В сообщении сказано, что сейчас появляется много фейковой информации в соцсетях и пабликах.
МЧС России не рассылало информацию об эвакуации. Просим всех доверять только официальным источникам информации!", — говорится в сообщении регионального главка.
МЧС также разместило фото распространяемого фейкового сообщения, в котором говорится, что "в целях безопасности" якобы проводится эвакуация гражданского населения в Суджанском районе.
Ранее врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на приграничной территории Курской области продолжает оставаться напряженной, идут бои. При этом он отметил, что ситуация в регионе контролируемая и призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Врио главы региона добавил, что всю необходимую информацию он будет сообщать дополнительно.
ВСУ утром 6 августа попытались совершить прорыв на территорию Курской области. Минобороны РФ сообщало, что для этого противник задействовал живую силу в количестве до 300 человек, 11 танков и более 20 бронемашин. Были атакованы подразделения прикрытия государственной границы России в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
Врио губернатора Курской области заявил о напряженной ситуации на границе