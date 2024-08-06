https://1prime.ru/20240806/microsoft-850706349.html

Microsoft ответил на обвинения главы Delta в расходах, пишут СМИ

Microsoft ответил на обвинения главы Delta в расходах, пишут СМИ - 06.08.2024, ПРАЙМ

Microsoft ответил на обвинения главы Delta в расходах, пишут СМИ

Компания Microsoft ответила на обвинения авиаперевозчика Delta Air Lines в том, что сбой системы компании сыграл огромную роль в отмене рейсов авиаперевозчика,... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T20:36+0300

2024-08-06T20:36+0300

2024-08-06T20:36+0300

экономика

microsoft

глобальный сбой

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Компания Microsoft ответила на обвинения авиаперевозчика Delta Air Lines в том, что сбой системы компании сыграл огромную роль в отмене рейсов авиаперевозчика, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо юристов Microsoft и Delta Air Lines. Ранее телеканал CNBC сообщал, что Delta Air Lines намерена потребовать компенсацию от компаний CrowdStrike и Microsoft за полученный ею ущерб от глобального технического сбоя, произошедшего в июле. Как передает издание со ссылкой на письмо юристов Microsoft и Delta Air Lines, с которым оно ознакомилось Microsoft заявила, что авиаперевозчик решил переложить вину за свои недостатки, "обвинив в своих проблемах Microsoft". "Комментарии Delta, как публичные, так и в юридической переписке, являются неполными, ложными, вводящими в заблуждение и наносящими ущерб", - цитирует издание письмо Microsoft, адресованное известному американскому адвокату Дэвиду Бойзу, чья фирма представляет Delta Air Lines. Согласно изданию, в своем письме Microsoft в лице своего адвоката Марка Чеффо заявила, что несколько раз предлагала авиаперевозчику "бесплатную помощь" после технического сбоя. По данным издания, Delta Air Lines постоянно отклоняла эти предложения, как и предложения о помощи компании CrowdStrike. Издание подчеркивает со ссылкой на письмо, что главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла также пытался связаться с главой авиакомпании Эдом Бастианом, но так и не получил от него ответа. "Microsoft заявила, что Delta, вероятно, отказалась, потому что у авиакомпании больше всего проблем с компьютерной системой, которую она использует для отслеживания и планирования работы экипажа авиакомпании, которую обслуживали другие компании, включая IBM. Она также обвинила Delta в использовании устаревших информационных технологий", - добавляет издание со ссылкой на письмо Microsoft. Телеканал CNBC ранее сообщал со ссылкой на Эда Бастиана, что компания CrowdStrike не предложила финансовой помощи для преодоления ущерба, нанесённого глобальным техническим сбоем в середине июля. Как заявил Бастиан телеканалу, ущерб от сбоя обойдётся Delta в 500 миллионов долларов, поскольку авиакомпания была вынуждена отменить более четырёх тысяч рейсов. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.Управление гражданской авиации США ранее сообщало, что ряд американских авиакомпаний, в числе которых United Airlines, Delta Air Lines, Allegiant Airlines и American Airlines, приостановили полеты из-за проблемы со связью.

https://1prime.ru/20240731/microsoft-850555883.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

microsoft, глобальный сбой, по, windows