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Названа сумма инвестиций в российский молочный сектор за десять лет - 06.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240806/moloko-850703080.html
Названа сумма инвестиций в российский молочный сектор за десять лет
Названа сумма инвестиций в российский молочный сектор за десять лет - 06.08.2024, ПРАЙМ
Названа сумма инвестиций в российский молочный сектор за десять лет
Объем инвестиций в перерабатывающий сектор молочной отрасли России за последние 10 лет превысил 460 миллиарда рублей, тогда как в сырьевой сектор было... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T18:00+0300
2024-08-06T18:00+0300
экономика
россия
союзмолоко
молочная продукция
инвестиции
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем инвестиций в перерабатывающий сектор молочной отрасли России за последние 10 лет превысил 460 миллиарда рублей, тогда как в сырьевой сектор было инвестировано более 1 триллиона рублей, сообщает Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко"). "Объем инвестиций в перерабатывающий сектор молочной отрасли за последние 10 лет превысил 460 миллиарда рублей. В сырьевой сектор было инвестировано более 1 триллиона рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что совокупный объем импорта молочной продукции сократился на 32,1%, при этом поставки из третьих стран были практически полностью замещены импортом из Белоруссии. В целом самообеспеченность молочными продуктами выросла с 77% до 87%, добавили в союзе. По данным союза, российские производители увеличили выпуск наиболее импортируемой до введения продэмбарго молочной продукции - сыров (рост на 132% с 2013 по 2023 год), сливок (+205%), сухого цельного молока (+221,8%), сухого обезжиренного молока (+104,2%). Растущее производство обеспечило спрос на качественное сырье: выход товарного молока в организованном секторе вырос на 49,5% и достиг почти 20 миллионов тонн молока. Как отмечает "Союзмолоко", немаловажную роль в стимулировании инвестиционной активности сыграли меры государственной поддержки сырьевого и перерабатывающего секторов - более 380 миллиарда рублей за 2013-2023 годы. При этом молочная отрасль имеет хорошие перспективы дальнейшего развития, наращивания производства, повышения эффективности технологических и бизнес-процессов, добавили там. Поддержку производству оказывает растущий спрос на молочную продукцию, подкрепляемый динамикой доходов населения: за 10 лет рост спроса в промышленном сегменте составил 14%, в том числе потребление сыров увеличилось на 42%, сливочного масла - на 32%, мороженого - на 35%, питьевого молока - на 6%, творога - на 8%, сметаны - на 10%, рассказали в пресс-службе.
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россия, союзмолоко, молочная продукция, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, Союзмолоко, молочная продукция, инвестиции
18:00 06.08.2024
 
Названа сумма инвестиций в российский молочный сектор за десять лет

"Союзмолоко": инвестиции в молочный сектор за 10 лет достигли почти 1,5 трлн руб

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанк%Производство молочных продуктов
%Производство молочных продуктов - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем инвестиций в перерабатывающий сектор молочной отрасли России за последние 10 лет превысил 460 миллиарда рублей, тогда как в сырьевой сектор было инвестировано более 1 триллиона рублей, сообщает Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко").
"Объем инвестиций в перерабатывающий сектор молочной отрасли за последние 10 лет превысил 460 миллиарда рублей. В сырьевой сектор было инвестировано более 1 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что совокупный объем импорта молочной продукции сократился на 32,1%, при этом поставки из третьих стран были практически полностью замещены импортом из Белоруссии. В целом самообеспеченность молочными продуктами выросла с 77% до 87%, добавили в союзе.
По данным союза, российские производители увеличили выпуск наиболее импортируемой до введения продэмбарго молочной продукции - сыров (рост на 132% с 2013 по 2023 год), сливок (+205%), сухого цельного молока (+221,8%), сухого обезжиренного молока (+104,2%). Растущее производство обеспечило спрос на качественное сырье: выход товарного молока в организованном секторе вырос на 49,5% и достиг почти 20 миллионов тонн молока.
Как отмечает "Союзмолоко", немаловажную роль в стимулировании инвестиционной активности сыграли меры государственной поддержки сырьевого и перерабатывающего секторов - более 380 миллиарда рублей за 2013-2023 годы. При этом молочная отрасль имеет хорошие перспективы дальнейшего развития, наращивания производства, повышения эффективности технологических и бизнес-процессов, добавили там.
Поддержку производству оказывает растущий спрос на молочную продукцию, подкрепляемый динамикой доходов населения: за 10 лет рост спроса в промышленном сегменте составил 14%, в том числе потребление сыров увеличилось на 42%, сливочного масла - на 32%, мороженого - на 35%, питьевого молока - на 6%, творога - на 8%, сметаны - на 10%, рассказали в пресс-службе.
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