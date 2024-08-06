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Мосбиржа порекомендовала компаниям строить корпоративную систему заранее

Мосбиржа порекомендовала компаниям строить корпоративную систему заранее - 06.08.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа порекомендовала компаниям строить корпоративную систему заранее

Мосбиржа рекомендует компаниям начинать выстраивать корпоративную систему управления как можно раньше, а не в момент подачи заявления на листинг, заявила... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T21:17+0300

2024-08-06T21:17+0300

2024-08-06T21:17+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мосбиржа рекомендует компаниям начинать выстраивать корпоративную систему управления как можно раньше, а не в момент подачи заявления на листинг, заявила старший управляющий директор Московской биржи Елена Курицына по итогам исследования "Рынок IPO. Новые эмитенты". Исследование Мосбиржи и Ассоциации независимых директоров было посвящено ключевым изменениям на рынке первичных размещений. Авторы пришли к выводу, что на российской бирже появился новый феномен – так называемые IPO "на вырост", когда компании видят в выходе на публичный рынок стимул оптимизировать свои процессы и совершенствовать корпоративное управление. "Мы рекомендуем начинать выстраивать корпоративную систему управления в компании как можно раньше, а не в тот момент, когда подается заявление на листинг. В соответствии с правилами листинга, у компании должен быть совет директоров, куда входят независимые директора, комитет по аудиту и корпоративный секретарь", - сказала Курицына. "И важно, чтобы эти люди хорошо понимали, как управлять компанией, которая становится публичной, понимали, что требовать от менеджмента, чтобы компания двигалась в правильном направлении и была инвестиционно привлекательной", - добавила она. В пресс-релизе по итогам исследования отмечается, что за 2023 год и первую половину 2024 года IPO на российском рынке провели 15 компаний. Еще ряд компаний планируют сделать это до конца текущего года.

https://1prime.ru/20240806/torgi-850701218.html

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российский рынок акций, мосбиржа, листинг, бизнес