https://1prime.ru/20240806/moskva-850702621.html

Москва покорила шотландского блогера. Он назвал 5 причин остаться

Москва покорила шотландского блогера. Он назвал 5 причин остаться - 06.08.2024, ПРАЙМ

Москва покорила шотландского блогера. Он назвал 5 причин остаться

Ни одна европейская или американская столица не сможет сравниться с Москвой. Есть пять причин, почему нужно переехать именно в этот город, заявил шотландский... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T17:50+0300

2024-08-06T17:50+0300

2024-08-06T17:51+0300

москва

блогеры

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/55/841305558_0:271:3159:2047_1920x0_80_0_0_a8b72d7206a6a4e76d93841c6511c61c.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Ни одна европейская или американская столица не сможет сравниться с Москвой. Есть пять причин, почему нужно переехать именно в этот город, заявил шотландский YouTube-блогер Scottish guy in Moscow.Первым преимуществом российской столицы он назвал безопасность. Шотландец подчеркнул, что Москва - один из самых безопасных городов, в которых он был. Это связано, считает автор канала, с категорическим запретом и непринятием в России даже легких наркотиков. Их отсутствие минимизирует число мелких преступлений.Следующим несравнимым плюсом жизни в столице блогер назвал соотношение стоимости услуг и их качества. В сравнении со многими европейскими городами Москва может похвастаться доступными ценами на жилье и транспорт. При этом город остается чистым и безопасным.Блогер также не упустил из внимания доступность транспорта в столице. Он рассказал, что особенно удобно устроена система проезда в московском общественном транспорте, поскольку все поездки можно совершать по одной проездной карте. Кроме того, на улицах всегда можно найти велосипеды или самокаты, а затем через специальное приложение арендовать их. Блогер также удивлен тому факту, что люди не крадут их.Еще одно неоспоримое преимущество Москвы, по мнению автора канала, это ее чистота. Он рассказал о том, что ежедневно видит, как по улицам проезжают специальные машины, которые моют дороги.И, наконец, еще один значимый фактор, который делает столицу России привлекательной для жизни - это традиционные семейные ценности и российская культура. Шотландец подчеркнул, что в то время, как в его родной стране и в США люди запутались в своем самоопределении, в России не устаревает идея традиционных ценностей. "Здесь народ чтит и славит традиционные ценности: семья, женственность и мужественность", - подчеркнул блогер.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240806/shtab-850693957.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, блогеры