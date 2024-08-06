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Москва покорила шотландского блогера. Он назвал 5 причин остаться - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Москва покорила шотландского блогера. Он назвал 5 причин остаться
Москва покорила шотландского блогера. Он назвал 5 причин остаться - 06.08.2024, ПРАЙМ
Москва покорила шотландского блогера. Он назвал 5 причин остаться
Ни одна европейская или американская столица не сможет сравниться с Москвой. Есть пять причин, почему нужно переехать именно в этот город, заявил шотландский... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T17:50+0300
2024-08-06T17:51+0300
москва
блогеры
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Ни одна европейская или американская столица не сможет сравниться с Москвой. Есть пять причин, почему нужно переехать именно в этот город, заявил шотландский YouTube-блогер Scottish guy in Moscow.Первым преимуществом российской столицы он назвал безопасность. Шотландец подчеркнул, что Москва - один из самых безопасных городов, в которых он был. Это связано, считает автор канала, с категорическим запретом и непринятием в России даже легких наркотиков. Их отсутствие минимизирует число мелких преступлений.Следующим несравнимым плюсом жизни в столице блогер назвал соотношение стоимости услуг и их качества. В сравнении со многими европейскими городами Москва может похвастаться доступными ценами на жилье и транспорт. При этом город остается чистым и безопасным.Блогер также не упустил из внимания доступность транспорта в столице. Он рассказал, что особенно удобно устроена система проезда в московском общественном транспорте, поскольку все поездки можно совершать по одной проездной карте. Кроме того, на улицах всегда можно найти велосипеды или самокаты, а затем через специальное приложение арендовать их. Блогер также удивлен тому факту, что люди не крадут их.Еще одно неоспоримое преимущество Москвы, по мнению автора канала, это ее чистота. Он рассказал о том, что ежедневно видит, как по улицам проезжают специальные машины, которые моют дороги.И, наконец, еще один значимый фактор, который делает столицу России привлекательной для жизни - это традиционные семейные ценности и российская культура. Шотландец подчеркнул, что в то время, как в его родной стране и в США люди запутались в своем самоопределении, в России не устаревает идея традиционных ценностей. "Здесь народ чтит и славит традиционные ценности: семья, женственность и мужественность", - подчеркнул блогер.Полный текст читайте на ИноСМИ
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москва, блогеры
МОСКВА, блогеры
17:50 06.08.2024 (обновлено: 17:51 06.08.2024)
 
Москва покорила шотландского блогера. Он назвал 5 причин остаться

Шотландец назвал пять причин, почему Москва лучше западных столиц

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Ни одна европейская или американская столица не сможет сравниться с Москвой. Есть пять причин, почему нужно переехать именно в этот город, заявил шотландский YouTube-блогер Scottish guy in Moscow.
Первым преимуществом российской столицы он назвал безопасность. Шотландец подчеркнул, что Москва - один из самых безопасных городов, в которых он был. Это связано, считает автор канала, с категорическим запретом и непринятием в России даже легких наркотиков. Их отсутствие минимизирует число мелких преступлений.
Следующим несравнимым плюсом жизни в столице блогер назвал соотношение стоимости услуг и их качества. В сравнении со многими европейскими городами Москва может похвастаться доступными ценами на жилье и транспорт. При этом город остается чистым и безопасным.
Блогер также не упустил из внимания доступность транспорта в столице. Он рассказал, что особенно удобно устроена система проезда в московском общественном транспорте, поскольку все поездки можно совершать по одной проездной карте. Кроме того, на улицах всегда можно найти велосипеды или самокаты, а затем через специальное приложение арендовать их. Блогер также удивлен тому факту, что люди не крадут их.
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13:17
Еще одно неоспоримое преимущество Москвы, по мнению автора канала, это ее чистота. Он рассказал о том, что ежедневно видит, как по улицам проезжают специальные машины, которые моют дороги.
И, наконец, еще один значимый фактор, который делает столицу России привлекательной для жизни - это традиционные семейные ценности и российская культура. Шотландец подчеркнул, что в то время, как в его родной стране и в США люди запутались в своем самоопределении, в России не устаревает идея традиционных ценностей. "Здесь народ чтит и славит традиционные ценности: семья, женственность и мужественность", - подчеркнул блогер.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
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