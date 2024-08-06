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"Нафтогаз Украины" назвал остановку транзита нефти политическим решением

"Нафтогаз Украины" назвал остановку транзита нефти политическим решением - 06.08.2024, ПРАЙМ

"Нафтогаз Украины" назвал остановку транзита нефти политическим решением

Решение о приостановке транзита нефти российской компании "Лукойл" через территорию Украины в Венгрию и Словакию было политическим. Об этом заявил глава... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T19:42+0300

2024-08-06T19:42+0300

2024-08-06T19:46+0300

энергетика

украина

нафтогаз украины

транзит нефти по "дружбе"

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Решение о приостановке транзита нефти российской компании "Лукойл" через территорию Украины в Венгрию и Словакию было политическим. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.Журналисты украинского издания NV в ходе интервью задали Чернышову вопрос о политической мотивации решения о прекращении транзита. На него он ответил утвердительно. По его словам, "ситуация вокруг "Лукойла" и части этого транзита в определенной степени политизирована. "Однако этот процесс происходит за пределами Украины", — добавил глава "Нафтогаза". Чернышов также отметил, что топливо других российских фирм продолжает поступать транзитом через Украину. При этом он отказался комментировать сложившуюся ситуацию и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые к ней привели. Братислава и Будапешт 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева, остановившего транзит нефти от "Лукойла" через свою территорию. В четверг представитель ЕК сказала, что поставки топлива в Словакию и Венгрию были компенсированы другими поставщиками. По данной причине в ЕК отказались проводить срочные консультации по этому вопросу. Издание Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщило, что ЕК посоветовала Братиславе и Будапешту отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из РФ.Кроме того, глава "Нафтогаза" выразил надежду, что через несколько лет Украина начнет экспортировать газ собственной добычи."В планах "Нафтогаза" через несколько лет начать экспорт газа собственной добычи. В этом году на Украине будет добыто примерно 15 миллиардов кубов за счет наших двух предприятий. Это дает возможность не рассчитывать на импорт для украинцев. Мы будем увеличивать добычу и сокращать потребление, Украина имеет к этому безумный потенциал", — сказал он.В прошлом году Украина впервые отказалась от импорта газа и обеспечила прохождение осенне-зимнего сезона за счет собственной добычи. До этого она закупала его у других стран.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна не собирается продлевать транзитный договор с "Газпромом" после 31 декабря 2024 года. Он сказал, что в прошлом году был проведен "стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ", который доказал, что система может функционировать без транзита газа. Также он отметил, что Украина усиливает свою энергобезопасность, в частности, за счет наращивания внутренней газодобычи.

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украина, нафтогаз украины, транзит нефти по "дружбе"