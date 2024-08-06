Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нафтогаз Украины" назвал остановку транзита нефти политическим решением - 06.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240806/naftogaz-850705333.html
"Нафтогаз Украины" назвал остановку транзита нефти политическим решением
"Нафтогаз Украины" назвал остановку транзита нефти политическим решением - 06.08.2024, ПРАЙМ
"Нафтогаз Украины" назвал остановку транзита нефти политическим решением
Решение о приостановке транзита нефти российской компании "Лукойл" через территорию Украины в Венгрию и Словакию было политическим. Об этом заявил глава... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T19:42+0300
2024-08-06T19:46+0300
энергетика
украина
нафтогаз украины
транзит нефти по "дружбе"
https://cdnn.1prime.ru/img/82962/74/829627401_0:214:3261:2048_1920x0_80_0_0_4a4073d6f975f98ba54abd4dc6e913e6.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Решение о приостановке транзита нефти российской компании "Лукойл" через территорию Украины в Венгрию и Словакию было политическим. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.Журналисты украинского издания NV в ходе интервью задали Чернышову вопрос о политической мотивации решения о прекращении транзита. На него он ответил утвердительно. По его словам, "ситуация вокруг "Лукойла" и части этого транзита в определенной степени политизирована. "Однако этот процесс происходит за пределами Украины", — добавил глава "Нафтогаза". Чернышов также отметил, что топливо других российских фирм продолжает поступать транзитом через Украину. При этом он отказался комментировать сложившуюся ситуацию и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые к ней привели. Братислава и Будапешт 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева, остановившего транзит нефти от "Лукойла" через свою территорию. В четверг представитель ЕК сказала, что поставки топлива в Словакию и Венгрию были компенсированы другими поставщиками. По данной причине в ЕК отказались проводить срочные консультации по этому вопросу. Издание Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщило, что ЕК посоветовала Братиславе и Будапешту отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из РФ.Кроме того, глава "Нафтогаза" выразил надежду, что через несколько лет Украина начнет экспортировать газ собственной добычи."В планах "Нафтогаза" через несколько лет начать экспорт газа собственной добычи. В этом году на Украине будет добыто примерно 15 миллиардов кубов за счет наших двух предприятий. Это дает возможность не рассчитывать на импорт для украинцев. Мы будем увеличивать добычу и сокращать потребление, Украина имеет к этому безумный потенциал", — сказал он.В прошлом году Украина впервые отказалась от импорта газа и обеспечила прохождение осенне-зимнего сезона за счет собственной добычи. До этого она закупала его у других стран.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна не собирается продлевать транзитный договор с "Газпромом" после 31 декабря 2024 года. Он сказал, что в прошлом году был проведен "стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ", который доказал, что система может функционировать без транзита газа. Также он отметил, что Украина усиливает свою энергобезопасность, в частности, за счет наращивания внутренней газодобычи.
https://1prime.ru/20240731/tranzit-850579460.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82962/74/829627401_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_06e08c2e873bc1f16c2c575c6877e4ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, нафтогаз украины, транзит нефти по "дружбе"
Энергетика, УКРАИНА, Нафтогаз Украины, транзит нефти по "Дружбе"
19:42 06.08.2024 (обновлено: 19:46 06.08.2024)
 
"Нафтогаз Украины" назвал остановку транзита нефти политическим решением

"Нафтогаз Украины": остановка транзита нефти "Лукойла" — политическое решение

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкНафтогаз Украины
Нафтогаз Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Решение о приостановке транзита нефти российской компании "Лукойл" через территорию Украины в Венгрию и Словакию было политическим. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
Журналисты украинского издания NV в ходе интервью задали Чернышову вопрос о политической мотивации решения о прекращении транзита. На него он ответил утвердительно.
По его словам, "ситуация вокруг "Лукойла" и части этого транзита в определенной степени политизирована.
"Однако этот процесс происходит за пределами Украины", — добавил глава "Нафтогаза".
Чернышов также отметил, что топливо других российских фирм продолжает поступать транзитом через Украину. При этом он отказался комментировать сложившуюся ситуацию и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые к ней привели.
Братислава и Будапешт 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева, остановившего транзит нефти от "Лукойла" через свою территорию. В четверг представитель ЕК сказала, что поставки топлива в Словакию и Венгрию были компенсированы другими поставщиками. По данной причине в ЕК отказались проводить срочные консультации по этому вопросу. Издание Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщило, что ЕК посоветовала Братиславе и Будапешту отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из РФ.
Кроме того, глава "Нафтогаза" выразил надежду, что через несколько лет Украина начнет экспортировать газ собственной добычи.
"В планах "Нафтогаза" через несколько лет начать экспорт газа собственной добычи. В этом году на Украине будет добыто примерно 15 миллиардов кубов за счет наших двух предприятий. Это дает возможность не рассчитывать на импорт для украинцев. Мы будем увеличивать добычу и сокращать потребление, Украина имеет к этому безумный потенциал", — сказал он.
В прошлом году Украина впервые отказалась от импорта газа и обеспечила прохождение осенне-зимнего сезона за счет собственной добычи. До этого она закупала его у других стран.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна не собирается продлевать транзитный договор с "Газпромом" после 31 декабря 2024 года. Он сказал, что в прошлом году был проведен "стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ", который доказал, что система может функционировать без транзита газа. Также он отметил, что Украина усиливает свою энергобезопасность, в частности, за счет наращивания внутренней газодобычи.
Киев, Украина
В Киеве отказались восстанавливать транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию
31 июля, 20:42
 
ЭнергетикаУКРАИНАНафтогаз Украинытранзит нефти по "Дружбе"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала