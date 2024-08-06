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Поступления налогов в бюджетную систему России в I полугодие выросли на 31% - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Поступления налогов в бюджетную систему России в I полугодие выросли на 31%
Поступления налогов в бюджетную систему России в I полугодие выросли на 31% - 06.08.2024, ПРАЙМ
Поступления налогов в бюджетную систему России в I полугодие выросли на 31%
Поступление налоговых доходов в бюджетную систему РФ за первое полугодие 2024 года составило почти 27 триллионов рублей, увеличившись на 31% по сравнению с... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T11:10+0300
2024-08-06T11:10+0300
налоги
фнс россии
бюджет
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поступление налоговых доходов в бюджетную систему РФ за первое полугодие 2024 года составило почти 27 триллионов рублей, увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Те тенденции в экономике, которые были вами выше описаны, собственно, сказываются и на поступлениях налогов. Если говорить в целом о поступлениях в бюджетную систему, то это практически 27 триллионов рублей. Если быть точным, то 26,9 триллиона. Рост у нас 31%, в абсолютных цифрах - это 6,4 триллиона рублей", - сказал глава ФНС. "Если говорить о консолидированном бюджете, то там тоже очень серьезный рост - на 28,4%. Это плюс 4,6 триллиона рублей. У нас очень неплохо себя чувствуют нефтегазовые доходы, которые, собственно, сказываются на том, какие поступления мы видим по федеральному бюджету - там рост 43,4%, плюс 3,7 (триллиона рублей - ред.). При этом если говорить о консолидированных бюджетах, то там рост 11,7%, что тоже говорит о том, что данные за полугодие показывают достаточно хорошие тенденции в экономике", - рассказал Егоров.
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фнс россии, бюджет
Налоги, ФНС России, бюджет
11:10 06.08.2024
 
Поступления налогов в бюджетную систему России в I полугодие выросли на 31%

Поступления налогов в бюджетную систему в I полугодие выросли до 27 трлн рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭмблема ФНС
Эмблема ФНС - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поступление налоговых доходов в бюджетную систему РФ за первое полугодие 2024 года составило почти 27 триллионов рублей, увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Те тенденции в экономике, которые были вами выше описаны, собственно, сказываются и на поступлениях налогов. Если говорить в целом о поступлениях в бюджетную систему, то это практически 27 триллионов рублей. Если быть точным, то 26,9 триллиона. Рост у нас 31%, в абсолютных цифрах - это 6,4 триллиона рублей", - сказал глава ФНС.
"Если говорить о консолидированном бюджете, то там тоже очень серьезный рост - на 28,4%. Это плюс 4,6 триллиона рублей. У нас очень неплохо себя чувствуют нефтегазовые доходы, которые, собственно, сказываются на том, какие поступления мы видим по федеральному бюджету - там рост 43,4%, плюс 3,7 (триллиона рублей - ред.). При этом если говорить о консолидированных бюджетах, то там рост 11,7%, что тоже говорит о том, что данные за полугодие показывают достаточно хорошие тенденции в экономике", - рассказал Егоров.
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