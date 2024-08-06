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Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире
Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире - 06.08.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире
МИНЭНЕРГО США ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2024 ГОДУ НА 30 ТЫС Б/С, ДО 102,94 МЛН Б/С - ДАННЫЕ ДОКЛАДА | 06.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. МИНЭНЕРГО США ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2024 ГОДУ НА 30 ТЫС Б/С, ДО 102,94 МЛН Б/С - ДАННЫЕ ДОКЛАДАМИНЭНЕРГО США ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2025 ГОДУ НА 130 ТЫС Б/С, ДО 104,55 МЛН Б/С - ДАННЫЕ ДОКЛАДАНовость дополняется
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сша, прогноз
Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире
Минэнерго США снизило прогноз по спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. МИНЭНЕРГО США ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2024 ГОДУ НА 30 ТЫС Б/С, ДО 102,94 МЛН Б/С - ДАННЫЕ ДОКЛАДА
МИНЭНЕРГО США ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2025 ГОДУ НА 130 ТЫС Б/С, ДО 104,55 МЛН Б/С - ДАННЫЕ ДОКЛАДА