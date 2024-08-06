Держитесь крепче, все падает

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В понедельник, 5 августа, рублевые пары закрылись разнонаправленно на фоне изменений в политике Центрального банка и Министерства финансов. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 85,49 руб., евро/рубль повысилась на 0,16%, до 93,28 руб., юань/рубль - на 0,68%, до 11,84 руб. Центробанк РФ установил официальные курсы валют: доллар - на 84,9471 рубля, евро - на 93,0409 рубля.Минфин России анонсировал значительное сокращение объема покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 7 августа по 5 сентября планируется направить на эти цели всего 24,65 млрд рублей, что в несколько раз меньше предыдущего периода. Это решение связано с ожиданием дополнительных нефтегазовых доходов в размере 166,72 млрд рублей в августе, несмотря на отрицательное отклонение фактических доходов от ожидаемых в июле.В свою очередь, Банк России увеличил объем продаж валюты до 7,28 млрд рублей в день, что почти в два с половиной раза превышает показатели июля. Эксперты полагают, что такое увеличение предложения валюты может оказать краткосрочную поддержку рублю, особенно в традиционно волатильный август.Что касается нефтяного рынка, цены на нефть показали небольшое снижение. Баррель Brent подешевел на 0,21%, до $77,22. Минимум дня был зафиксирован на отметке $75,10. Падение цен было обусловлено растущими опасениями рецессии в США после публикации слабых экономических данных на прошлой неделе. Поддержку ценам оказывала приостановка добычи на крупнейшем ливийском месторождении Шарара и напряженная ситуация на Ближнем Востоке.Существенному росту цен на нефть препятствуют опасения относительно экономического спада и замедления спроса в Китае. Кроме того, недавние слабые макроэкономические данные из США указывают на более быстрое, чем ожидалось, замедление крупнейшей экономики мира, что может негативно сказаться на спросе на топливо.Учитывая смешанный фундаментальный фон, трейдеры воздерживаются от агрессивных ставок на рост цен. Для подтверждения формирования дна на рынке нефти в краткосрочной перспективе потребуется более уверенный рост котировок.Во вторник, 6 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $77,32. Дневная свеча за понедельник сигнализирует о восстановлении до $80. Средняя цена российской нефти Urals за июль 2024 года составила $74,01 за баррель, что будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых.Пара доллар/рубль торгуется на уровне 85,49 руб. Во вторник ожидаю умеренное восстановление до 86 руб. Рынок становится непрозрачным и низколиквидным. Московская биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке, что связано с продлением OFAC лицензии на сворачивание операций с биржей и связанными с ней организациями до 12 октября. Еще несколько месяцев, и можно забыть о рублевых парах, которые уже сейчас не представляют интереса для спекулянтов и трейдеров. Новая реальность заставляет участников рынка искать для трейдинга, сбережений и диверсификации другие рынки и активы.Российский рынок акций начал неделю с падения. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 2,42%, до 2882,72 п., индекс РТС - на 1,56%, до 1049,01 п. Рынок находился под давлением со стороны негативного фона с внешних рынков, снижения цен на нефть и металлы, а также возросших геополитических рисков на Ближнем Востоке. Цель по индексу Мосбиржи остается на уровне 2800 п. Ключевая цель на снижение - 2665 п.
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В понедельник, 5 августа, рублевые пары закрылись разнонаправленно на фоне изменений в политике Центрального банка и Министерства финансов. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 85,49 руб., евро/рубль повысилась на 0,16%, до 93,28 руб., юань/рубль - на 0,68%, до 11,84 руб. Центробанк РФ установил официальные курсы валют: доллар - на 84,9471 рубля, евро - на 93,0409 рубля.
Минфин России анонсировал значительное сокращение объема покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 7 августа по 5 сентября планируется направить на эти цели всего 24,65 млрд рублей, что в несколько раз меньше предыдущего периода. Это решение связано с ожиданием дополнительных нефтегазовых доходов в размере 166,72 млрд рублей в августе, несмотря на отрицательное отклонение фактических доходов от ожидаемых в июле.
В свою очередь, Банк России увеличил объем продаж валюты до 7,28 млрд рублей в день, что почти в два с половиной раза превышает показатели июля. Эксперты полагают, что такое увеличение предложения валюты может оказать краткосрочную поддержку рублю, особенно в традиционно волатильный август.
Что касается нефтяного рынка, цены на нефть показали небольшое снижение. Баррель Brent подешевел на 0,21%, до $77,22. Минимум дня был зафиксирован на отметке $75,10. Падение цен было обусловлено растущими опасениями рецессии в США после публикации слабых экономических данных на прошлой неделе. Поддержку ценам оказывала приостановка добычи на крупнейшем ливийском месторождении Шарара и напряженная ситуация на Ближнем Востоке.
Существенному росту цен на нефть препятствуют опасения относительно экономического спада и замедления спроса в Китае. Кроме того, недавние слабые макроэкономические данные из США указывают на более быстрое, чем ожидалось, замедление крупнейшей экономики мира, что может негативно сказаться на спросе на топливо.
Учитывая смешанный фундаментальный фон, трейдеры воздерживаются от агрессивных ставок на рост цен. Для подтверждения формирования дна на рынке нефти в краткосрочной перспективе потребуется более уверенный рост котировок.
Во вторник, 6 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $77,32. Дневная свеча за понедельник сигнализирует о восстановлении до $80. Средняя цена российской нефти Urals за июль 2024 года составила $74,01 за баррель, что будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых.
Пара доллар/рубль торгуется на уровне 85,49 руб. Во вторник ожидаю умеренное восстановление до 86 руб. Рынок становится непрозрачным и низколиквидным. Московская биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке, что связано с продлением OFAC лицензии на сворачивание операций с биржей и связанными с ней организациями до 12 октября. Еще несколько месяцев, и можно забыть о рублевых парах, которые уже сейчас не представляют интереса для спекулянтов и трейдеров. Новая реальность заставляет участников рынка искать для трейдинга, сбережений и диверсификации другие рынки и активы.
Российский рынок акций начал неделю с падения. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 2,42%, до 2882,72 п., индекс РТС - на 1,56%, до 1049,01 п. Рынок находился под давлением со стороны негативного фона с внешних рынков, снижения цен на нефть и металлы, а также возросших геополитических рисков на Ближнем Востоке. Цель по индексу Мосбиржи остается на уровне 2800 п. Ключевая цель на снижение - 2665 п.
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