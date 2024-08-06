https://1prime.ru/20240806/nikkei-850683863.html

Индекс Nikkei 225 показывает рекордный рост после обвала

Индекс Nikkei 225 показывает рекордный рост после обвала - 06.08.2024, ПРАЙМ

Индекс Nikkei 225 показывает рекордный рост после обвала

Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе начавшихся во вторник торгов показывает рекордный единоразовый рост после понижения по итогам понедельника на 13,5%... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T06:00+0300

2024-08-06T06:00+0300

2024-08-06T06:01+0300

экономика

япония

nikkei 225

https://cdnn.1prime.ru/img/83979/52/839795298_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_14c62771c7a78906961f89c99aea6331.jpg

ТОКИО, 6 авг – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе начавшихся во вторник торгов показывает рекордный единоразовый рост после понижения по итогам понедельника на 13,5%. Показатель уже прибавлял свыше 3400 пунктов, или более 10%.Индекс продемонстрировал рекордный рост за один раз, побив рекорд октября 1990 года, когда прибавление составило 2677 пунктов. К 5.10 мск индекс несколько замедлил рост - поднимается на 10,1%, до 34 205 пунктов. Аналитики связывают быстрый рост индекса с желанием рынка отыграть потери. Эксперты, опрошенные РИА Новости, отмечали, что обвал фондового рынка Японии вызвал эффект домино в глобальном масштабе.

https://1prime.ru/20240719/yaponiya-850257770.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, nikkei 225