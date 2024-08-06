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Индекс Nikkei 225 показывает рекордный рост после обвала - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Индекс Nikkei 225 показывает рекордный рост после обвала
Индекс Nikkei 225 показывает рекордный рост после обвала - 06.08.2024, ПРАЙМ
Индекс Nikkei 225 показывает рекордный рост после обвала
Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе начавшихся во вторник торгов показывает рекордный единоразовый рост после понижения по итогам понедельника на 13,5%... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T06:00+0300
2024-08-06T06:01+0300
экономика
япония
nikkei 225
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ТОКИО, 6 авг – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе начавшихся во вторник торгов показывает рекордный единоразовый рост после понижения по итогам понедельника на 13,5%. Показатель уже прибавлял свыше 3400 пунктов, или более 10%.Индекс продемонстрировал рекордный рост за один раз, побив рекорд октября 1990 года, когда прибавление составило 2677 пунктов. К 5.10 мск индекс несколько замедлил рост - поднимается на 10,1%, до 34 205 пунктов. Аналитики связывают быстрый рост индекса с желанием рынка отыграть потери. Эксперты, опрошенные РИА Новости, отмечали, что обвал фондового рынка Японии вызвал эффект домино в глобальном масштабе.
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япония, nikkei 225
Экономика, ЯПОНИЯ, Nikkei 225
06:00 06.08.2024 (обновлено: 06:01 06.08.2024)
 
Индекс Nikkei 225 показывает рекордный рост после обвала

Японский индекс Nikkei 225 в ходе дня показывает рекордный рост после обвала накануне

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals
Небоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ТОКИО, 6 авг – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе начавшихся во вторник торгов показывает рекордный единоразовый рост после понижения по итогам понедельника на 13,5%. Показатель уже прибавлял свыше 3400 пунктов, или более 10%.
Индекс продемонстрировал рекордный рост за один раз, побив рекорд октября 1990 года, когда прибавление составило 2677 пунктов.
К 5.10 мск индекс несколько замедлил рост - поднимается на 10,1%, до 34 205 пунктов.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Правительство Японии понизило прогноз по росту ВВП на 2024 год
19 июля, 08:41
Аналитики связывают быстрый рост индекса с желанием рынка отыграть потери.
Эксперты, опрошенные РИА Новости, отмечали, что обвал фондового рынка Японии вызвал эффект домино в глобальном масштабе.
 
ЭкономикаЯПОНИЯNikkei 225
 
 
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