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Московская биржа ограничит расчеты с акциями компании "Новабев"
Московская биржа ограничит расчеты с акциями компании "Новабев" - 06.08.2024, ПРАЙМ
Московская биржа ограничит расчеты с акциями компании "Новабев"
Московская биржа ограничивает расчеты с акциями одного из ведущих производителей алкоголя в России, "Новабева" (бывшая "Белуга"), с 7 до 22 августа, в связи с... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T15:02+0300
2024-08-06T15:02+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа ограничивает расчеты с акциями одного из ведущих производителей алкоголя в России, "Новабева" (бывшая "Белуга"), с 7 до 22 августа, в связи с предстоящим размещением дополнительного выпуска акций путем распределения их среди акционеров, следует из сообщения торговой площадки. Как отмечает Московская биржа, "в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов... и в связи с предстоящим корпоративным событием (размещением дополнительного выпуска акций путем распределения среди акционеров акционерного общества), при подаче заявок на заключение сделок с акциями "Новабев" с 07.08.2024 по 16.08.2024 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 16.08.2024", - говорится в сообщении. "С 17.08.2024 по 19.08.2024 допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 20.08.2024 по 21.08.2024 нет допустимых кодов расчетов. С 22.08.2024 доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг", - также говорится в сообщении. В начале июля акционеры "Новабева" решили увеличить уставный капитал в восемь раз - на 11,06 миллиарда рублей, до 12,64 миллиарда, путем размещения дополнительных акций. В ходе процесса размещения допвыпуска акций каждый акционер получит бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную, и размытия долей акционеров не произойдет.
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россия, мосбиржа, российский рынок акций, акции
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, российский рынок акций, Акции
Московская биржа ограничит расчеты с акциями компании "Новабев"
Мосбиржа ограничит с 7 до 22 августа расчеты с акциями компании "Новабев"
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа ограничивает расчеты с акциями одного из ведущих производителей алкоголя в России, "Новабева" (бывшая "Белуга"), с 7 до 22 августа, в связи с предстоящим размещением дополнительного выпуска акций путем распределения их среди акционеров, следует из сообщения торговой площадки.
Как отмечает Московская биржа, "в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов... и в связи с предстоящим корпоративным событием (размещением дополнительного выпуска акций путем распределения среди акционеров акционерного общества), при подаче заявок на заключение сделок с акциями "Новабев" с 07.08.2024 по 16.08.2024 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 16.08.2024", - говорится в сообщении.
"С 17.08.2024 по 19.08.2024 допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 20.08.2024 по 21.08.2024 нет допустимых кодов расчетов. С 22.08.2024 доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг", - также говорится в сообщении.
В начале июля акционеры "Новабева" решили увеличить уставный капитал в восемь раз - на 11,06 миллиарда рублей, до 12,64 миллиарда, путем размещения дополнительных акций. В ходе процесса размещения допвыпуска акций каждый акционер получит бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную, и размытия долей акционеров не произойдет.
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