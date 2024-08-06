https://1prime.ru/20240806/obligatsii-850707497.html
Стало известно, когда Мосбиржа запустит маркировку "зеленых" облигаций
Стало известно, когда Мосбиржа запустит маркировку "зеленых" облигаций - 06.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда Мосбиржа запустит маркировку "зеленых" облигаций
Московская биржа до конца года запустит маркировку "зеленых" облигаций, они будут отмечены буквой "S", чтобы клиентам брокеров было быстрее и удобнее находить... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T22:09+0300
2024-08-06T22:09+0300
2024-08-06T22:09+0300
экономика
мосбиржа
зеленые облигации
маркировка
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа до конца года запустит маркировку "зеленых" облигаций, они будут отмечены буквой "S", чтобы клиентам брокеров было быстрее и удобнее находить их в терминалах и приложениях, сказала журналистам старший управляющий директор торговой площадки Елена Курицына по итогам исследования "Рынок IPO. Новые эмитенты". "Для маркировки "зеленых" облигаций мы выбрали английскую букву "S". До конца года будут внесены изменения в торговую систему, чтобы маркировка ретранслировалась в брокерские приложения, по аналогии с тем, как это сейчас работает для бумаг из сектора РИИ", - отметила она. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе биржи, дополнительная маркировка поможет инвесторам быстрее и удобнее находить зеленые и социальные облигации, а также облигации устойчивого развития в терминалах и брокерских приложениях, а компаниям-эмитентам более четко позиционировать себя относительно других секторов и сегментов публичного рынка.
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мосбиржа, зеленые облигации, маркировка
Экономика, Мосбиржа, зеленые облигации, маркировка
Стало известно, когда Мосбиржа запустит маркировку "зеленых" облигаций
Курицына: Мосбиржа до конца года запустит маркировку "зеленых" облигаций
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа до конца года запустит маркировку "зеленых" облигаций, они будут отмечены буквой "S", чтобы клиентам брокеров было быстрее и удобнее находить их в терминалах и приложениях, сказала журналистам старший управляющий директор торговой площадки Елена Курицына по итогам исследования "Рынок IPO. Новые эмитенты".
"Для маркировки "зеленых" облигаций мы выбрали английскую букву "S". До конца года будут внесены изменения в торговую систему, чтобы маркировка ретранслировалась в брокерские приложения, по аналогии с тем, как это сейчас работает для бумаг из сектора РИИ", - отметила она.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе биржи, дополнительная маркировка поможет инвесторам быстрее и удобнее находить зеленые и социальные облигации, а также облигации устойчивого развития в терминалах и брокерских приложениях, а компаниям-эмитентам более четко позиционировать себя относительно других секторов и сегментов публичного рынка.
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