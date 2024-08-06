Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, когда Мосбиржа запустит маркировку "зеленых" облигаций - 06.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240806/obligatsii-850707497.html
Стало известно, когда Мосбиржа запустит маркировку "зеленых" облигаций
Стало известно, когда Мосбиржа запустит маркировку "зеленых" облигаций - 06.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда Мосбиржа запустит маркировку "зеленых" облигаций
Московская биржа до конца года запустит маркировку "зеленых" облигаций, они будут отмечены буквой "S", чтобы клиентам брокеров было быстрее и удобнее находить... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T22:09+0300
2024-08-06T22:09+0300
экономика
мосбиржа
зеленые облигации
маркировка
https://cdnn.1prime.ru/img/83334/79/833347938_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_c1f1b28e3d198f140179c28b2c31175c.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа до конца года запустит маркировку "зеленых" облигаций, они будут отмечены буквой "S", чтобы клиентам брокеров было быстрее и удобнее находить их в терминалах и приложениях, сказала журналистам старший управляющий директор торговой площадки Елена Курицына по итогам исследования "Рынок IPO. Новые эмитенты". "Для маркировки "зеленых" облигаций мы выбрали английскую букву "S". До конца года будут внесены изменения в торговую систему, чтобы маркировка ретранслировалась в брокерские приложения, по аналогии с тем, как это сейчас работает для бумаг из сектора РИИ", - отметила она. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе биржи, дополнительная маркировка поможет инвесторам быстрее и удобнее находить зеленые и социальные облигации, а также облигации устойчивого развития в терминалах и брокерских приложениях, а компаниям-эмитентам более четко позиционировать себя относительно других секторов и сегментов публичного рынка.
https://1prime.ru/20240806/fenomen-850706041.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83334/79/833347938_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_55ff11164df580bb084afe099f8dfb05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, зеленые облигации, маркировка
Экономика, Мосбиржа, зеленые облигации, маркировка
22:09 06.08.2024
 
Стало известно, когда Мосбиржа запустит маркировку "зеленых" облигаций

Курицына: Мосбиржа до конца года запустит маркировку "зеленых" облигаций

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа до конца года запустит маркировку "зеленых" облигаций, они будут отмечены буквой "S", чтобы клиентам брокеров было быстрее и удобнее находить их в терминалах и приложениях, сказала журналистам старший управляющий директор торговой площадки Елена Курицына по итогам исследования "Рынок IPO. Новые эмитенты".
"Для маркировки "зеленых" облигаций мы выбрали английскую букву "S". До конца года будут внесены изменения в торговую систему, чтобы маркировка ретранслировалась в брокерские приложения, по аналогии с тем, как это сейчас работает для бумаг из сектора РИИ", - отметила она.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе биржи, дополнительная маркировка поможет инвесторам быстрее и удобнее находить зеленые и социальные облигации, а также облигации устойчивого развития в терминалах и брокерских приложениях, а компаниям-эмитентам более четко позиционировать себя относительно других секторов и сегментов публичного рынка.
Котировки, сток
В России обнаружили новый феномен на отечественном биржевом рынке
20:12
 
ЭкономикаМосбиржазеленые облигациимаркировка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала