https://1prime.ru/20240806/obligatsii-850707497.html

Стало известно, когда Мосбиржа запустит маркировку "зеленых" облигаций

Стало известно, когда Мосбиржа запустит маркировку "зеленых" облигаций - 06.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, когда Мосбиржа запустит маркировку "зеленых" облигаций

Московская биржа до конца года запустит маркировку "зеленых" облигаций, они будут отмечены буквой "S", чтобы клиентам брокеров было быстрее и удобнее находить... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T22:09+0300

2024-08-06T22:09+0300

2024-08-06T22:09+0300

экономика

мосбиржа

зеленые облигации

маркировка

https://cdnn.1prime.ru/img/83334/79/833347938_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_c1f1b28e3d198f140179c28b2c31175c.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа до конца года запустит маркировку "зеленых" облигаций, они будут отмечены буквой "S", чтобы клиентам брокеров было быстрее и удобнее находить их в терминалах и приложениях, сказала журналистам старший управляющий директор торговой площадки Елена Курицына по итогам исследования "Рынок IPO. Новые эмитенты". "Для маркировки "зеленых" облигаций мы выбрали английскую букву "S". До конца года будут внесены изменения в торговую систему, чтобы маркировка ретранслировалась в брокерские приложения, по аналогии с тем, как это сейчас работает для бумаг из сектора РИИ", - отметила она. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе биржи, дополнительная маркировка поможет инвесторам быстрее и удобнее находить зеленые и социальные облигации, а также облигации устойчивого развития в терминалах и брокерских приложениях, а компаниям-эмитентам более четко позиционировать себя относительно других секторов и сегментов публичного рынка.

https://1prime.ru/20240806/fenomen-850706041.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, зеленые облигации, маркировка