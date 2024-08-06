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Врио губернатора Курской области заявил о напряженной ситуации на границе
Врио губернатора Курской области заявил о напряженной ситуации на границе - 06.08.2024, ПРАЙМ
Врио губернатора Курской области заявил о напряженной ситуации на границе
Обстановка на приграничной территории в Курской области продолжает оставаться напряженной, идут бои. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T22:28+0300
2024-08-06T22:28+0300
2024-08-06T23:05+0300
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - ПРАЙМ. Обстановка на приграничной территории в Курской области продолжает оставаться напряженной, идут бои. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. "В настоящий момент обстановка на границе напряженная, оперативный штаб переведен в круглосуточный режим, постоянно взаимодействуем с силовиками, Министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои", — сообщил он в видеообращении своем Telegram-канале.При этом Смирнов отметил, что ситуация в регионе является контролируемой. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на осуществляемые противником информационные провокации. Врио главы региона также сообщил, что всю необходимую информацию он будет сообщать дополнительно.По словам Смирнова, региональные власти встречают население, покидающее расположенные с Украиной районы из-за боев на границе.ВСУ утром 6 августа попытались совершить прорыв на территорию Курской области. Минобороны РФ сообщало, что для этого противник задействовал живую силу в количестве до 300 человек, 11 танков и более 20 бронемашин. Были атакованы подразделения прикрытия государственной границы России в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
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всу, граница, нападение
Происшествия, ВСУ, граница, нападение
Врио губернатора Курской области заявил о напряженной ситуации на границе
Смирнов: обстановка на границе в Курской области остается напряженной, идут бои
ВОРОНЕЖ, 6 авг - ПРАЙМ. Обстановка на приграничной территории в Курской области продолжает оставаться напряженной, идут бои. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"В настоящий момент обстановка на границе напряженная, оперативный штаб переведен в круглосуточный режим, постоянно взаимодействуем с силовиками, Министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои", — сообщил он в видеообращении своем Telegram-канале.
При этом Смирнов отметил, что ситуация в регионе является контролируемой. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на осуществляемые противником информационные провокации.
Врио главы региона также сообщил, что всю необходимую информацию он будет сообщать дополнительно.
По словам Смирнова, региональные власти встречают население, покидающее расположенные с Украиной районы из-за боев на границе.
ВСУ утром 6 августа попытались совершить прорыв на территорию Курской области. Минобороны РФ сообщало, что для этого противник задействовал живую силу в количестве до 300 человек, 11 танков и более 20 бронемашин. Были атакованы подразделения прикрытия государственной границы России в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
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