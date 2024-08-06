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Ливийские эксперты назвали причины обвала фондовых рынков

Ливийские эксперты назвали причины обвала фондовых рынков - 06.08.2024, ПРАЙМ

Ливийские эксперты назвали причины обвала фондовых рынков

Обвал на фондовых рынках мира уходит корнями в негативные тенденции в экономике США и нестабильную политическую обстановку как самих США, так и в... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T18:37+0300

2024-08-06T18:37+0300

2024-08-06T18:37+0300

экономика

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БЕНГАЗИ, 6 авг - ПРАЙМ. Обвал на фондовых рынках мира уходит корнями в негативные тенденции в экономике США и нестабильную политическую обстановку как самих США, так и в ближневосточном регионе, рассказали РИА Новости ливийские экономические эксперты. В этом ключе профессор финансов университета Ноттингем Трент и основатель ливийского финансового рынка Сулейман Салем аль-Шахуми прокомментировал агентству основные причины значительного падения фондовой биржи США и других международных бирж. "Текущие цены на финансовых рынках отражают очень большие падения, и существуют ужасающие цифры, указывающие на очень большие продажи. Это падение обусловлено несколькими факторами, наиболее важными из которых является замедление темпов роста экономики США и слабые данные по занятости, которые указывают на вероятность того, что экономика США вступит в рецессию", - сказал аль-Шахуми. Собеседник агентства отметил, что ряд причин обвала фондовых рынков кроется в неожиданном повышении японским Центробанком ключевой ставки, что, по мнению эксперта, указывает на рецессию в стране, а также ряд политических факторов. "Ситуацию усугубили политические противоречия и сопутствующие им повышенные политические риски, особенно в ближневосточном регионе", - добавил аль-Шахуми. В свою очередь, ливийский экономист Мохаммед Дермееш в разговоре с агентством предположил, что причины обвала Западной и Японской фондовых бирж будут иметь серьезные последствия для экономики США и коллективного Запада из-за политических противоречий, которыми охарактеризованы избирательные кампании кандидатов в президенты США. "Причины краха Западной и Японской бирж обусловлены последствиями кризиса пандемии COVID-19 и российско-украинского кризиса, а также боевыми действиями на Ближнем Востоке, которые повлияли на международную торговлю, а также сказавшиеся на судоходстве в Аравийском море и проливе Баб-эль-Мандеб действий хуситов (йеменского движения Ансаруллах – ред.), что оказало значительное влияние на международную торговлю", - сказал Дермееш. Эксперт также отметил, что обвал на фондовых рынках будет иметь последствия для большинства государств мира, включая самих США, при том подчеркнув, что государствам мира придётся бороться с этими последствиями исходя из собственных экономических, ресурсных, и рыночных возможностей. "Каждая страна должна разработать гибкую стратегию, которую можно будет адаптировать к всем переменам, и которая сможет поглотить любой удар от любой переменной", - добавил Дермееш.

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биржевые торги, обвал рынка, сша