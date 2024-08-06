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Картину Серова "Новодевичий монастырь" выставят на торги

Картину Серова "Новодевичий монастырь" выставят на торги - 06.08.2024, ПРАЙМ

Картину Серова "Новодевичий монастырь" выставят на торги

Пейзаж "Новодевичий монастырь" художника Валентина Серова выставят на торги за 15 миллионов рублей в Москве 11 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T16:50+0300

2024-08-06T16:50+0300

2024-08-06T16:57+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Пейзаж "Новодевичий монастырь" художника Валентина Серова выставят на торги за 15 миллионов рублей в Москве 11 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Клуба коллекционеров графики". "Одиннадцатого августа "Клуб коллекционеров графики" проведёт аукцион "Три столицы. Москва — Санкт-Петербург — Казань", на котором будет представлена подборка оригинальных графических работ художников XVII – XXI вв., посвященных этим городам. Топ-лотом торгов станет акварель "Новодевичий монастырь" (конец 1880-х-1890-е гг) Валентина Серова - выдающегося русского художника конца XIX - начала XX века", - говорится в сообщении. По словам экспертов, на открытых торгах живопись Серова практически не встречается, так как она в основном находится в музейных собраниях. Законченная акварельная работа кисти великого живописца на международных аукционах в последний раз появлялась более четверти века назад. Стоимость лота грядущих торгов составит 15 миллионов рублей, отметили в пресс-службе. Также на аукционе будет представлен редкий и полный альбом Аполлинария Васнецова "Древняя Москва", напечатанный в 1921 году. Он включает в себя пять цветных и пять черно-белых литографий в оригинальной папке, показывающих знаковые для столицы места: "Печатный двор на Никольской улице", "Всесвятский мост и Кремль в конце XVII века" и другие. Коллекционеры также смогут приобрести подборку графических работ, созданных художниками во время блокады Ленинграда и показывающую жизнь города. На литографиях Андрея Ушина "Ленинград. Дворцовая пристань" (1940), Теодора Певзнера (Райчука) "Ленинград. В Летнем саду" (1941) и Анны Остроумовой-Лебедевой "Четыре вида Ленинграда" (1943) город живет спокойной жизнью. Иной настрой в работах Эдуарда Будогосского "Ленинград в дни Отечественной войны. Нарвские ворота" (1943), Адриана Каплуна "Ленинград в дни Отечественной войны" и Николая Пильщикова "Советские штурмовики над городом" (1943), в которых видны все приметы военного времени с городскими укреплениями, зенитными установками и лучами прожекторов, которые указывают в темном небе на вражеские самолеты. В каталог аукциона также вошли офорты европейских мастеров XVII – XVIII веков, запечатлевшие виды Казани, многочисленные акварели и рисунки с изображением достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга художников XIX-XX веков, а также избранные работы современных авторов, в частности, безошибочно узнаваемые кремлевские звёзды и высотки Семёна Агроскина, тихие городские улочки городов в пастелях Андрея Ноарова и Ксении Земсковой. Торги пройдут 11 августа в 17.00 в историческом особняке в Большом Овчинниковском переулке.

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россия, аукцион, торги, картина