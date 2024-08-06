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Польские спецслужбы наказали за незаконную слежку лишением лицензии

Польские спецслужбы наказали за незаконную слежку лишением лицензии - 06.08.2024, ПРАЙМ

Польские спецслужбы наказали за незаконную слежку лишением лицензии

Польша лишилась лицензии на израильское шпионского программного обеспечение Pegasus, но хочет иметь другой подобный инструмент, заявил министр-координатор... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T14:34+0300

2024-08-06T14:34+0300

2024-08-06T14:34+0300

польша

шпионские программы

шпионаж

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ВАРШАВА, 6 авг - ПРАЙМ. Польша лишилась лицензии на израильское шпионского программного обеспечение Pegasus, но хочет иметь другой подобный инструмент, заявил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания оппозиционных политиков. Дело рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией, его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого.

https://1prime.ru/20240707/mask-849892576.html

польша

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польша, шпионские программы, шпионаж