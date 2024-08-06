Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польские спецслужбы наказали за незаконную слежку лишением лицензии - 06.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240806/po-850695333.html
Польские спецслужбы наказали за незаконную слежку лишением лицензии
Польские спецслужбы наказали за незаконную слежку лишением лицензии - 06.08.2024, ПРАЙМ
Польские спецслужбы наказали за незаконную слежку лишением лицензии
Польша лишилась лицензии на израильское шпионского программного обеспечение Pegasus, но хочет иметь другой подобный инструмент, заявил министр-координатор... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T14:34+0300
2024-08-06T14:34+0300
польша
шпионские программы
шпионаж
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 6 авг - ПРАЙМ. Польша лишилась лицензии на израильское шпионского программного обеспечение Pegasus, но хочет иметь другой подобный инструмент, заявил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания оппозиционных политиков. Дело рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией, его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого.
https://1prime.ru/20240707/mask-849892576.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, шпионские программы, шпионаж
ПОЛЬША, Шпионские программы, шпионаж
14:34 06.08.2024
 
Польские спецслужбы наказали за незаконную слежку лишением лицензии

Семоняк: Польша лишилась израильского шпионского ПО, но хочет иметь подобный

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 6 авг - ПРАЙМ. Польша лишилась лицензии на израильское шпионского программного обеспечение Pegasus, но хочет иметь другой подобный инструмент, заявил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.
Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания оппозиционных политиков. Дело рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией, его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
Маск назвал WhatsApp шпионской программой
7 июля, 18:36
 
ПОЛЬШАШпионские программышпионаж
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала