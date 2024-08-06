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ЦБ намерен изменить подход к оценке рисков по страхованию жизни

ЦБ намерен изменить подход к оценке рисков по страхованию жизни - 06.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ намерен изменить подход к оценке рисков по страхованию жизни

Банк России хочет ввести новый подход к оценке страховых рисков по страхованию жизни - вместо единых требований к капиталу планируется учитывать ряд рисков для... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T22:06+0300

2024-08-06T22:06+0300

2024-08-06T22:12+0300

банк россии

страхование жизни

риски

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Банк России хочет ввести новый подход к оценке страховых рисков по страхованию жизни - вместо единых требований к капиталу планируется учитывать ряд рисков для страховщиков жизни, от которых зависят их обязательства, в частности риски смертности и долголетия, что позволит регулятору учитывать структуру их портфелей, говорится в пояснительной записке к проекту указания регулятора. "Проект указания вводит новый подход к оценке страховых рисков по страхованию жизни... Вместо единых требований к капиталу по всем продуктам по страхованию жизни предусматривается учет ряда рисков, от реализации которых зависят обязательства страховщика: риски смертности, долголетия, роста расходов на ведение дела, досрочного прекращения и изменения договоров страхования и прочие риски (например, риски заболеваемости, инвалидности и травматичности)", - отмечается в пояснительной записке. "Новый подход позволит при оценке платежеспособности страховщиков учитывать структуру их портфелей и эффект диверсификации между страховыми продуктами", - указывается там же. Кроме того, Банк России в связи с развитием рынка цифровых финансовых активов намерен установить требования к учету и оценке выпущенных страховыми организациями цифровых финансовых активов. Проектом указания устанавливаются особенности расчета страховых резервов, а также учета активов и обязательств, связанных с покупкой паев паевого инвестиционного фонда страховщиками при долевом страховании жизни, которое запустится в 2025 году.

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страхование жизни, риски