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ЦБ намерен изменить подход к оценке рисков по страхованию жизни - 06.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ намерен изменить подход к оценке рисков по страхованию жизни
ЦБ намерен изменить подход к оценке рисков по страхованию жизни - 06.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ намерен изменить подход к оценке рисков по страхованию жизни
Банк России хочет ввести новый подход к оценке страховых рисков по страхованию жизни - вместо единых требований к капиталу планируется учитывать ряд рисков для... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T22:06+0300
2024-08-06T22:12+0300
банк россии
страхование жизни
риски
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Банк России хочет ввести новый подход к оценке страховых рисков по страхованию жизни - вместо единых требований к капиталу планируется учитывать ряд рисков для страховщиков жизни, от которых зависят их обязательства, в частности риски смертности и долголетия, что позволит регулятору учитывать структуру их портфелей, говорится в пояснительной записке к проекту указания регулятора. "Проект указания вводит новый подход к оценке страховых рисков по страхованию жизни... Вместо единых требований к капиталу по всем продуктам по страхованию жизни предусматривается учет ряда рисков, от реализации которых зависят обязательства страховщика: риски смертности, долголетия, роста расходов на ведение дела, досрочного прекращения и изменения договоров страхования и прочие риски (например, риски заболеваемости, инвалидности и травматичности)", - отмечается в пояснительной записке. "Новый подход позволит при оценке платежеспособности страховщиков учитывать структуру их портфелей и эффект диверсификации между страховыми продуктами", - указывается там же. Кроме того, Банк России в связи с развитием рынка цифровых финансовых активов намерен установить требования к учету и оценке выпущенных страховыми организациями цифровых финансовых активов. Проектом указания устанавливаются особенности расчета страховых резервов, а также учета активов и обязательств, связанных с покупкой паев паевого инвестиционного фонда страховщиками при долевом страховании жизни, которое запустится в 2025 году.
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страхование жизни, риски
Банк России, страхование жизни, риски
22:06 06.08.2024 (обновлено: 22:12 06.08.2024)
 
ЦБ намерен изменить подход к оценке рисков по страхованию жизни

ЦБ намерен ввести новый подход к оценке страховых рисков по страхованию жизни

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Банк России хочет ввести новый подход к оценке страховых рисков по страхованию жизни - вместо единых требований к капиталу планируется учитывать ряд рисков для страховщиков жизни, от которых зависят их обязательства, в частности риски смертности и долголетия, что позволит регулятору учитывать структуру их портфелей, говорится в пояснительной записке к проекту указания регулятора.
"Проект указания вводит новый подход к оценке страховых рисков по страхованию жизни... Вместо единых требований к капиталу по всем продуктам по страхованию жизни предусматривается учет ряда рисков, от реализации которых зависят обязательства страховщика: риски смертности, долголетия, роста расходов на ведение дела, досрочного прекращения и изменения договоров страхования и прочие риски (например, риски заболеваемости, инвалидности и травматичности)", - отмечается в пояснительной записке.
"Новый подход позволит при оценке платежеспособности страховщиков учитывать структуру их портфелей и эффект диверсификации между страховыми продуктами", - указывается там же.
Кроме того, Банк России в связи с развитием рынка цифровых финансовых активов намерен установить требования к учету и оценке выпущенных страховыми организациями цифровых финансовых активов.
Проектом указания устанавливаются особенности расчета страховых резервов, а также учета активов и обязательств, связанных с покупкой паев паевого инвестиционного фонда страховщиками при долевом страховании жизни, которое запустится в 2025 году.
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