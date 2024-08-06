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Подрывник авто вряд ли пошел на преступление ради денег, считает брат
Подрывник авто вряд ли пошел на преступление ради денег, считает брат - 06.08.2024, ПРАЙМ
Подрывник авто вряд ли пошел на преступление ради денег, считает брат
Брат Евгения Серебрякова, который обвиняется в подрыве автомобиля на севере Москвы, Алексей рассказал РИА Новости, что тот вряд ли совершил преступление из... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T07:08+0300
2024-08-06T07:08+0300
2024-08-06T07:08+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Брат Евгения Серебрякова, который обвиняется в подрыве автомобиля на севере Москвы, Алексей рассказал РИА Новости, что тот вряд ли совершил преступление из корыстных соображений, финансовых проблем у него не было. "Мое глубокое убеждение, что у него с деньгами проблем не было, он работал в банке и хорошо зарабатывал. И когда проблемы были, он родителям помогал - перечислял деньги на лекарства, на операцию, сам искал редкие препараты. Покупал подарки, помогал всем родным. Так что я не верю, что он пошел на преступление ради денег", - сообщил его брат. Он добавил, что у брата не было вредных привычек - он не курил, никогда не употреблял наркотики, а в последние несколько лет совсем отказался от алкоголя. Утром 24 июля два человека получили травмы при подрыве машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
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криминал, терроризм, москва
Происшествия, Криминал, терроризм, МОСКВА
Подрывник авто вряд ли пошел на преступление ради денег, считает брат
Брат подрывника авто в Москве сомневается, что тот пошел на преступление ради денег
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Брат Евгения Серебрякова, который обвиняется в подрыве автомобиля на севере Москвы, Алексей рассказал РИА Новости, что тот вряд ли совершил преступление из корыстных соображений, финансовых проблем у него не было.
"Мое глубокое убеждение, что у него с деньгами проблем не было, он работал в банке и хорошо зарабатывал. И когда проблемы были, он родителям помогал - перечислял деньги на лекарства, на операцию, сам искал редкие препараты. Покупал подарки, помогал всем родным. Так что я не верю, что он пошел на преступление ради денег", - сообщил его брат.
Он добавил, что у брата не было вредных привычек - он не курил, никогда не употреблял наркотики, а в последние несколько лет совсем отказался от алкоголя.
Утром 24 июля два человека получили травмы при подрыве машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.