https://1prime.ru/20240806/podryvnik-850684277.html

Подрывник авто вряд ли пошел на преступление ради денег, считает брат

Подрывник авто вряд ли пошел на преступление ради денег, считает брат - 06.08.2024, ПРАЙМ

Подрывник авто вряд ли пошел на преступление ради денег, считает брат

Брат Евгения Серебрякова, который обвиняется в подрыве автомобиля на севере Москвы, Алексей рассказал РИА Новости, что тот вряд ли совершил преступление из... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T07:08+0300

2024-08-06T07:08+0300

2024-08-06T07:08+0300

происшествия

криминал

терроризм

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/82684/70/826847041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_7e8ec92b8f124554b85905cf41033416.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Брат Евгения Серебрякова, который обвиняется в подрыве автомобиля на севере Москвы, Алексей рассказал РИА Новости, что тот вряд ли совершил преступление из корыстных соображений, финансовых проблем у него не было. "Мое глубокое убеждение, что у него с деньгами проблем не было, он работал в банке и хорошо зарабатывал. И когда проблемы были, он родителям помогал - перечислял деньги на лекарства, на операцию, сам искал редкие препараты. Покупал подарки, помогал всем родным. Так что я не верю, что он пошел на преступление ради денег", - сообщил его брат. Он добавил, что у брата не было вредных привычек - он не курил, никогда не употреблял наркотики, а в последние несколько лет совсем отказался от алкоголя. Утром 24 июля два человека получили травмы при подрыве машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

криминал, терроризм, москва