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Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили из Курской области
Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили из Курской области - 06.08.2024, ПРАЙМ
Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили из Курской области
Украинская диверсионно-разведывательная группа понесла поражение и ушла на свою территорию после неудачной попытки атаковать Курскую область. Российские войска... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T20:02+0300
2024-08-06T20:02+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Украинская диверсионно-разведывательная группа понесла поражение и ушла на свою территорию после неудачной попытки атаковать Курскую область. Российские войска блокировали ее части. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ во вторник предприняли очередную попытку прорва на территорию Курской области. В Минобороны РФ отметили, что огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных беспилотников противнику было нанесено огневое поражение. "Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии", — сказано в сообщении. Также отмечается, что понеся значительные потери, остатки ДРГ отступили на территорию Украины, где по ним продолжается нанесение огневых ударовПо данным Минобороны, российские военнослужащие ударом из ОТРК "Искандер" уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" ВСУ.Ведомство опубликовало кадры объективного контроля по уничтожению военной техники и позиций ПВО ВСУ.Кроме того, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что пограничники и Вооруженные силы РФ уничтожили 16 единиц техники ВСУ на границе Суджанского и Кореневского районов региона. Удары по врагу наносит артиллерия и авиация, добавил он.В Следственном комитете РФ агентству РИА Новости сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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всу, атака, пограничники, вс рф, минобороны рф
Происшествия, ВСУ, атака, Пограничники, ВС РФ, Минобороны РФ
Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили из Курской области
МО: украинские диверсанты потерпели поражение и отступили из Курской области
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Украинская диверсионно-разведывательная группа понесла поражение и ушла на свою территорию после неудачной попытки атаковать Курскую область. Российские войска блокировали ее части. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ во вторник предприняли очередную попытку прорва на территорию Курской области.
В Минобороны РФ отметили, что огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных беспилотников противнику было нанесено огневое поражение.
"Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что понеся значительные потери, остатки ДРГ отступили на территорию Украины, где по ним продолжается нанесение огневых ударов
По данным Минобороны, российские военнослужащие ударом из ОТРК "Искандер" уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" ВСУ.
Ведомство опубликовало кадры объективного контроля по уничтожению военной техники и позиций ПВО ВСУ.
Кроме того, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что пограничники и Вооруженные силы РФ уничтожили 16 единиц техники ВСУ на границе Суджанского и Кореневского районов региона. Удары по врагу наносит артиллерия и авиация, добавил он.
В Следственном комитете РФ агентству РИА Новости сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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