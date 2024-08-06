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Чистая прибыль Bayer в первом полугодии выросла в 7 раз

Чистая прибыль Bayer в первом полугодии выросла в 7 раз - 06.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Bayer в первом полугодии выросла в 7 раз

Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG, приходящаяся на акционеров компании, в первом полугодии подскочила в 6,8 раза в годовом... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T09:42+0300

2024-08-06T09:42+0300

2024-08-06T09:42+0300

bayer

чистая прибыль

фармацевтика

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG, приходящаяся на акционеров компании, в первом полугодии подскочила в 6,8 раза в годовом выражении, до 1,966 миллиарда евро с 291 миллиона евро за тот же период годом ранее, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на акцию выросла до 2 евро с 0,3 евро годом ранее. Выручка сократилась на 2,1% - до 24,909 миллиарда евро. Чистый убыток компании за второй квартал упал почти в 56 раз год к году - до 34 миллионов евро с убытка годом ранее в 1,887 миллиарда евро. Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 0,03 евро после убытка в 1,92 евро во втором квартале 2023 года. Выручка поднялась на 0,9% - до 11,144 миллиарда евро. Выручка фармацевтического дивизиона Bayer за минувшее полугодие практически не изменилась в годовом выражении и составила 8,963 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) - снизилась на 4,9% год к году, до 2,89 миллиарда, а сельскохозяйственного подразделения - уменьшилась на 2,9%, до 12,888 миллиарда евро. Во втором квартале продажи фармацевтического подразделения выросли на 1,1% в годовом выражении, до 4,605 миллиарда евро, Consumer Health - уменьшились на 0,5%, до 1,458 миллиарда, сельскохозяйственного - поднялись на 1,2% год к году, до 4,981 миллиарда евро. Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn). Штат компании по состоянию на 30 июня составил 96 567 человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

bayer, чистая прибыль, фармацевтика