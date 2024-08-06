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Чистая прибыль Uber в первом полугодии выросла почти в 1,5 раза - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Uber в первом полугодии выросла почти в 1,5 раза
Чистая прибыль Uber в первом полугодии выросла почти в 1,5 раза - 06.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Uber в первом полугодии выросла почти в 1,5 раза
Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящаяся на головную компанию, в прошлом полугодии выросла в 1,46 раза - до 345 миллионов долларов с... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T14:38+0300
2024-08-06T14:38+0300
чистая прибыль
uber
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящаяся на головную компанию, в прошлом полугодии выросла в 1,46 раза - до 345 миллионов долларов с 237 миллионов годом ранее, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 0,15 доллара с 0,1 доллара на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 15% и достигла 20,831 миллиарда долларов. Во втором квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 1,008 миллиарда долларов, годом ранее была зафиксирована прибыль в 394 миллиона. Разводненная прибыль на акцию увеличилась на 0,47 доллара с 0,18 доллара на акцию год назад, аналитики ждали показатель на уровне 0,31 доллара. Выручка за эти три месяца выросла на 16% и достигла 10,7 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на отметке 10,57 миллиарда. По итогам квартала выручка ключевого бизнеса - такси - выросла на 27%, до 6,134 миллиарда долларов. Число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода составило 156 миллионов, увеличившись на 14% в годовом выражении. Стоимость валовых заказов выросла на 19% к прошлому году - до 39,952 миллиарда долларов. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.
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чистая прибыль, uber
чистая прибыль, Uber
14:38 06.08.2024
 
Чистая прибыль Uber в первом полугодии выросла почти в 1,5 раза

Чистая прибыль Uber в первом полугодии выросла почти в 1,5 раза, до $345 млн

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкUber
Uber - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящаяся на головную компанию, в прошлом полугодии выросла в 1,46 раза - до 345 миллионов долларов с 237 миллионов годом ранее, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 0,15 доллара с 0,1 доллара на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 15% и достигла 20,831 миллиарда долларов.
Во втором квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 1,008 миллиарда долларов, годом ранее была зафиксирована прибыль в 394 миллиона. Разводненная прибыль на акцию увеличилась на 0,47 доллара с 0,18 доллара на акцию год назад, аналитики ждали показатель на уровне 0,31 доллара.
Выручка за эти три месяца выросла на 16% и достигла 10,7 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на отметке 10,57 миллиарда. По итогам квартала выручка ключевого бизнеса - такси - выросла на 27%, до 6,134 миллиарда долларов.
Число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода составило 156 миллионов, увеличившись на 14% в годовом выражении. Стоимость валовых заказов выросла на 19% к прошлому году - до 39,952 миллиарда долларов.
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Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.
 
чистая прибыльUber
 
 
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