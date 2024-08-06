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Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране - 06.08.2024, ПРАЙМ

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране

Минэнерго США незначительно понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 20 тысяч баррелей в день, до 13,23 миллиона баррелей в... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T19:17+0300

2024-08-06T19:17+0300

2024-08-06T19:50+0300

энергетика

сша

добыча нефти в сша

прогноз

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Минэнерго США незначительно понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 20 тысяч баррелей в день, до 13,23 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 80 тысяч баррелей в день, до 13,69 миллиона, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).В июле минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона баррелей в день, на 2025 год - повысило на 60 тысяч баррелей в день, до 13,77 миллиона.Уровень добычи нефти в США в 2023 году оценивается в 12,93 миллиона баррелей в день.Вместе с тем отмечается, что добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в сентябре увеличится по сравнению с текущим месяцем на 35 тысяч баррелей в день, или на 0,4%, до 9 миллионов баррелей.Добыча в Пермском бассейне вырастет на пять тысяч баррелей, до 6,392 миллиона, на формации Игл-Форд - на 15 тысяч, до 1,111 миллиона, на Баккеновской формации - на 12 тысяч, до 1,322 миллиона баррелей в сутки. Добыча в Аппалачском бассейне поднимется на три тысячи баррелей в сутки, до 143 тысяч.Сохранение показателя ожидается в регионе Хейнсвиль, на уровне 32 тысячи. С учетом других нефтегазовых районов общая добыча в сентябре ожидается на уровне 11,172 миллиона баррелей в сутки, что на 0,3% больше значения августа.Также EIA ожидает в сентябре роста добычи газа во всех этих районах на 62 миллиона кубических футов в сутки, до 85,188 миллиарда. Общая добыча газа в США увеличится на 97 миллионов кубических футов в сутки, до 110,506 миллиарда.

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сша, добыча нефти в сша, прогноз