https://1prime.ru/20240806/proizvodstvo-850686114.html

Минсельхоз зафиксировал рост производства в рамках действия контрсанкций

Минсельхоз зафиксировал рост производства в рамках действия контрсанкций - 06.08.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз зафиксировал рост производства в рамках действия контрсанкций

Производство в российском сельском хозяйстве за 10 лет действия контрсанкций в продовольственной сфере выросло на треть, пищевых продуктов - более чем на 40%,... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T09:51+0300

2024-08-06T09:51+0300

2024-08-06T09:51+0300

минсельхоз

контрсанкции

продовольствие

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75760/14/757601442_0:30:601:368_1920x0_80_0_0_563a4fa57e1840fbcc43a91774d9ea87.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Производство в российском сельском хозяйстве за 10 лет действия контрсанкций в продовольственной сфере выросло на треть, пищевых продуктов - более чем на 40%, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала эти меры. В октябре прошлого года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей. "За 2014-2023 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 33,2%, а по пищевым продуктам – 42,9%. Устойчивая динамика развития характерна как для агропромышленного комплекса в целом, так и для отдельных его отраслей", - сообщили в Минсельхозе. Как отметила глава ведомства Оксана Лут, тренды последних лет характеризуют курс России на интенсивное развитие аграрного сектора и укрепление ее позиций как гаранта глобальной продовольственной безопасности. "Российские компании способны производить практически что угодно и адаптироваться к любым внешним условиям – это хорошо доказала ситуация 2022-2023 годов, когда из страны ушел ряд иностранных брендов. Как и в 2014 году освободившиеся ниши были быстро заняты отечественным бизнесом, и потребители не почувствовали никаких изменений", - цитирует ее пресс-служба. ДОСТИЖЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ Так, в растениеводстве сбор зерновых за этот период увеличился с 92,4 миллиона тонн до порядка 150 миллионов тонн, сахарной свеклы – с 39,3 миллиона тонн до 53,2 миллиона тонн. Наибольший рост показало производство масличных культур – в 2,3 раза (с 13,2 миллиона тонн до 29,9 миллиона тонн). Объемы производства плодоовощной продукции за 10 лет выросли в 1,7 раза и в прошлом году достигли рекордных значений – 7,5 миллиона тонн (в 2013 – 4,5 миллиона тонн). Урожаи плодов и ягод выросли в 2,8 раза – с 0,7 миллиона тонн до рекордных 1,9 миллиона тонн в 2023 году, привели пример в Минсельхозе. Высокие результаты сумел достичь российский АПК и в животноводстве. Так, производство скота и птицы по сравнению с 2013 годом увеличилось на 35,6% – с 12,2 миллиона тонн до 16,53 миллиона тонн. В том числе свиней – на 67,6% (с 3,6 миллиона тонн до 6,06 миллиона тонн), птицы – на 36,6% (с 5,2 миллиона тонн до 7,04 миллиона тонн). Производство молока выросло на 13,2% (с 29,9 миллиона тонн до 33,8 миллиона тонн). Положительная динамика во многом связана с повышением продуктивности молочного стада. Динамично развивается все эти годы и рыбопромышленный комплекс: за 10 лет промысловые предприятия нарастили вылов рыбы более чем на 1 миллион тонн: с 4,3 миллиона тонн до 5,4 миллиона тонн. Растет и пищевая промышленность: выпуск растительного масла увеличился в 2,5 раза (с 3,9 миллиона тонн до 9,8 миллиона тонн), мясной продукции – на 84% (с 5,3 миллиона тонн до 9,8 миллиона тонн), макаронных изделий – почти в полтора раза (с 1,05 миллиона тонн до 1,5 миллиона тонн). А производство сыров практически удвоилось за последние 10 лет (с 435 тысяч тонн до 801 тысячи тонн). "Фактически за это время была создана новая индустрия... Российские сыровары научились не только изготавливать пармезан, камамбер и буратту, но и создали множество собственных новых рецептов, предлагая сыры самого высокого качества... По оценке Национального союза производителей молока, только в сетевой розничной торговле продается почти 9500 наименований различных видов этого продукта", - отмечают в Минсельхозе. Развитие отечественного АПК стало результатом в том числе господдержки: за эти годы объем финансирования мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства вырос в 2,2 раза, со 198,1 миллиарда рублей в 2013 году до 442,6 миллиарда рублей в 2023-м. В результате достижение самообеспеченности по многим показателям позволило сменить модель развития АПК с импортозамещающей на экспортноориентированную. "Еще в 2013 году в нашу страну ввозилось в 2,5 раза больше продовольствия, чем поставлялось в другие страны. При этом с 2020 года Россия является нетто-экспортером продовольствия – экспорт превышает импорт, и разрыв между показателями ежегодно растет. Так, по итогам 2023 года поставки на внешние рынки были на 24% больше объема закупок из-за рубежа. В общей сложности за 10 лет отечественный аграрный экспорт увеличился в 2,6 раза и составил 43,5 миллиарда долларов по итогам прошлого года против 17,1 миллиарда долларов в 2013 году", - заключили в Минсельхозе.

https://1prime.ru/20240806/turtsiya-850684862.html

https://1prime.ru/20240806/pribyl-850685854.html

https://1prime.ru/20240805/ipoteka-850682911.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минсельхоз, контрсанкции, продовольствие