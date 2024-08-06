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Международные резервы Украины в июле снизились почти на два процента
Международные резервы Украины в июле снизились почти на два процента - 06.08.2024, ПРАЙМ
Международные резервы Украины в июле снизились почти на два процента
Международные резервы Украины в июле снизились почти на 2% и составляют 37,2 миллиарда долларов, сообщили во вторник в национальном банке страны. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T16:57+0300
2024-08-06T16:57+0300
2024-08-06T16:57+0300
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в июле снизились почти на 2% и составляют 37,2 миллиарда долларов, сообщили во вторник в национальном банке страны. "Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа по предварительным данным составили 37,2 миллиарда долларов США. В июле они снизились на 1,8%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацбанка. Ранее нацбанк Украины сообщал, что в июне международные резервы страны снизились почти на 3%, составив 37,9 миллиарда долларов.
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украина, нацбанк украины, международные резервы
Экономика, УКРАИНА, Нацбанк Украины, международные резервы
Международные резервы Украины в июле снизились почти на два процента
Нацбанк Украины: международные резервы в июле снизились на 1,8%, до $37,2 млрд
МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в июле снизились почти на 2% и составляют 37,2 миллиарда долларов, сообщили во вторник в национальном банке страны.
"Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа по предварительным данным составили 37,2 миллиарда долларов США. В июле они снизились на 1,8%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацбанка.
Ранее нацбанк Украины сообщал, что в июне международные резервы страны снизились почти на 3%, составив 37,9 миллиарда долларов.
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