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Курс рубля к юаню перешел к легкому снижению - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню перешел к легкому снижению
Курс рубля к юаню перешел к легкому снижению - 06.08.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню перешел к легкому снижению
Курс рубля во вторник перешел к небольшому снижению против юаня после утренних попыток роста, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T17:51+0300
2024-08-06T17:51+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник перешел к небольшому снижению против юаня после утренних попыток роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск повышается на 1 копейку (на 0,1%) - до 11,86 рубля. Ранее во вторник юань максимально снижался до 11,74 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 73,5 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 85,65 рубля (+0,27%). РУБЛЬ ПЕРЕХОДИТ В МИНУС Курс юаня пытается продолжить рост второй день подряд. "Спрос на иностранную валюту по-прежнему нестабильный из-за проблем во внешней торговле, связанных с геополитикой и санкциями. Правда, эти же факторы способны сокращать и экспорт в количественном выражении", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вместе с уменьшением предложения инвалюты со стороны ЦБ и экспортеров, которым в два раза снизили долю обязательной к возврату в страну валютной выручки, это может постепенно сместить баланс покупок и продаж валюты в сторону ослабления рубля", - добавил аналитик. Нефть к 17.39 мск дорожает на 0,8% - до 76,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,3%, до 103 пунктов. ПРОГНОЗЫ Курс юаня пока останется в диапазоне в 11,75-12 рублей с перспективой движения к его нижней границе во второй половине недели после фактического увеличения продаж юаней со стороны ЦБ РФ, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Бабин также считает, что равновесие на российском валютном рынке пока сохраняется. "Вчерашний всплеск волатильности зарубежных котировок юаня вызвал на российском рынке расширение вверх недельного диапазона консолидации юаня, который теперь находится в границах 11,73–11,95 рубля. Вероятно, без существенного изменения рыночной обстановки или новостного фона юань продолжит совершать разнонаправленные движения в этих рамках", - добавил он.
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торги, мосбиржа, юань, курсы валют
Китайский юань, Торги, Мосбиржа, юань, Курсы валют
17:51 06.08.2024
 
Курс рубля к юаню перешел к легкому снижению

Курс рубля к юаню во вторник снизился на 0,1% после утренних попыток роста

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник перешел к небольшому снижению против юаня после утренних попыток роста, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск повышается на 1 копейку (на 0,1%) - до 11,86 рубля. Ранее во вторник юань максимально снижался до 11,74 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 73,5 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 85,65 рубля (+0,27%).

РУБЛЬ ПЕРЕХОДИТ В МИНУС

Курс юаня пытается продолжить рост второй день подряд.
"Спрос на иностранную валюту по-прежнему нестабильный из-за проблем во внешней торговле, связанных с геополитикой и санкциями. Правда, эти же факторы способны сокращать и экспорт в количественном выражении", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Вместе с уменьшением предложения инвалюты со стороны ЦБ и экспортеров, которым в два раза снизили долю обязательной к возврату в страну валютной выручки, это может постепенно сместить баланс покупок и продаж валюты в сторону ослабления рубля", - добавил аналитик.
Нефть к 17.39 мск дорожает на 0,8% - до 76,9 доллара за баррель сорта Brent.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,3%, до 103 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Курс юаня пока останется в диапазоне в 11,75-12 рублей с перспективой движения к его нижней границе во второй половине недели после фактического увеличения продаж юаней со стороны ЦБ РФ, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Бабин также считает, что равновесие на российском валютном рынке пока сохраняется.
"Вчерашний всплеск волатильности зарубежных котировок юаня вызвал на российском рынке расширение вверх недельного диапазона консолидации юаня, который теперь находится в границах 11,73–11,95 рубля. Вероятно, без существенного изменения рыночной обстановки или новостного фона юань продолжит совершать разнонаправленные движения в этих рамках", - добавил он.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 7 августа
17:21
 
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