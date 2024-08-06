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Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника

Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника - 06.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,07%, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T18:58+0300

2024-08-06T18:58+0300

2024-08-06T18:58+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,07%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,07%, до 2830,75 пункта, долларовый РТС снизился на 0,18%, до 1047,09 пункта.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс