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Российский рынок акций закрыл основные торги вторника незначительным ростом
Российский рынок акций закрыл основные торги вторника незначительным ростом - 06.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрыл основные торги вторника незначительным ростом
Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии вторника повысился на 0,07%, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T19:31+0300
2024-08-06T19:31+0300
2024-08-06T19:31+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии вторника повысился на 0,07%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,07%, до 2830,75 пункта, долларовый РТС снизился на 0,18%, до 1047,09 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дорожает на 0,97%, до 77,04 доллара за баррель. "Российский рынок акций во вторник начал торги бодрым отскоком в унисон с мировыми площадками, во второй половине дня покупатели растеряли инициативу. Причиной этому могла послужить ценовая неуверенность в нефти, котировки которой после попытки роста опустились в минус. Кроме того, рубль остается практически непоколебимым, его сила сдерживает сентимент в отношении бумаг экспортеров", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что импульс восстановления мировых площадок замедлился, американские индексы стартовали разнонаправленно. "Первую половину вторника российский рынок акций рос в рамках коррекции. Тем не менее к вечеру индекс Мосбиржи растерял большую часть роста … Глобальный рынок активно восстанавливается после волны risk-off, но на рынок РФ давление продолжают оказывать локальные факторы, в частности последние геополитические новости и жесткие монетарные условия", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции ЮМГ (+4,5%), "Ренессанса" (+4,02%), Ашинского металлургического завода (+2,61%), "Киви" (+2,3%), Solidcore (+2,05%), Московского кредитного банка (+1,94%), "Новабев" (+1,72%) и "Газпромнефти" (+1,67%). В лидерах снижения стоимости – расписки HeadHunter (-3,18%), акции "Руснефти" (-1,91%), "Мечела" (префы на 1,55%, обыкновенные акции – на 1,6%), "М.Видео" (-1,47%), "Аэрофлота" (-1,28%),"Фосагро" (-1,27%) и "Селигдара" (-0,83%). ПРОГНОЗЫ "При улучшении конъюнктуры российские акции могут показывать быстрое восстановление. Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 августа – 2785-2885 пунктов", - говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Завтра Росстат опубликует данные динамики потребительских цен за неделю. В случае продолжения снижения темпов их роста индекс Мосбиржи может отскочить в район 2900 пунктов. В противном случае вероятно продолжение коррекции в область 2700–2750 пунктов", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что в среду индекс Мосбиржи все же может повторно расти в сторону 2850 пунктов.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, РТС
Российский рынок акций закрыл основные торги вторника незначительным ростом
Российский рынок акций закрыл основные торги вторника ростом на 0,07%
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии вторника повысился на 0,07%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,07%, до 2830,75 пункта, долларовый РТС снизился на 0,18%, до 1047,09 пункта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дорожает на 0,97%, до 77,04 доллара за баррель.
"Российский рынок акций во вторник начал торги бодрым отскоком в унисон с мировыми площадками, во второй половине дня покупатели растеряли инициативу. Причиной этому могла послужить ценовая неуверенность в нефти, котировки которой после попытки роста опустились в минус. Кроме того, рубль остается практически непоколебимым, его сила сдерживает сентимент в отношении бумаг экспортеров", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Он добавляет, что импульс восстановления мировых площадок замедлился, американские индексы стартовали разнонаправленно.
"Первую половину вторника российский рынок акций рос в рамках коррекции. Тем не менее к вечеру индекс Мосбиржи растерял большую часть роста … Глобальный рынок активно восстанавливается после волны risk-off, но на рынок РФ давление продолжают оказывать локальные факторы, в частности последние геополитические новости и жесткие монетарные условия", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости – акции ЮМГ (+4,5%), "Ренессанса" (+4,02%), Ашинского металлургического завода (+2,61%), "Киви" (+2,3%), Solidcore (+2,05%), Московского кредитного банка (+1,94%), "Новабев" (+1,72%) и "Газпромнефти" (+1,67%).
В лидерах снижения стоимости – расписки HeadHunter (-3,18%), акции "Руснефти" (-1,91%), "Мечела" (префы на 1,55%, обыкновенные акции – на 1,6%), "М.Видео" (-1,47%), "Аэрофлота" (-1,28%),"Фосагро" (-1,27%) и "Селигдара" (-0,83%).
"При улучшении конъюнктуры российские акции могут показывать быстрое восстановление. Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 августа – 2785-2885 пунктов", - говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Завтра Росстат опубликует данные динамики потребительских цен за неделю. В случае продолжения снижения темпов их роста индекс Мосбиржи может отскочить в район 2900 пунктов. В противном случае вероятно продолжение коррекции в область 2700–2750 пунктов", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что в среду индекс Мосбиржи все же может повторно расти в сторону 2850 пунктов.
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 7 августа