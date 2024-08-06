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Российский рынок акций закрыл основные торги вторника незначительным ростом

Российский рынок акций закрыл основные торги вторника незначительным ростом - 06.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрыл основные торги вторника незначительным ростом

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии вторника повысился на 0,07%, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T19:31+0300

2024-08-06T19:31+0300

2024-08-06T19:31+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии вторника повысился на 0,07%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,07%, до 2830,75 пункта, долларовый РТС снизился на 0,18%, до 1047,09 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дорожает на 0,97%, до 77,04 доллара за баррель. "Российский рынок акций во вторник начал торги бодрым отскоком в унисон с мировыми площадками, во второй половине дня покупатели растеряли инициативу. Причиной этому могла послужить ценовая неуверенность в нефти, котировки которой после попытки роста опустились в минус. Кроме того, рубль остается практически непоколебимым, его сила сдерживает сентимент в отношении бумаг экспортеров", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что импульс восстановления мировых площадок замедлился, американские индексы стартовали разнонаправленно. "Первую половину вторника российский рынок акций рос в рамках коррекции. Тем не менее к вечеру индекс Мосбиржи растерял большую часть роста … Глобальный рынок активно восстанавливается после волны risk-off, но на рынок РФ давление продолжают оказывать локальные факторы, в частности последние геополитические новости и жесткие монетарные условия", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции ЮМГ (+4,5%), "Ренессанса" (+4,02%), Ашинского металлургического завода (+2,61%), "Киви" (+2,3%), Solidcore (+2,05%), Московского кредитного банка (+1,94%), "Новабев" (+1,72%) и "Газпромнефти" (+1,67%). В лидерах снижения стоимости – расписки HeadHunter (-3,18%), акции "Руснефти" (-1,91%), "Мечела" (префы на 1,55%, обыкновенные акции – на 1,6%), "М.Видео" (-1,47%), "Аэрофлота" (-1,28%),"Фосагро" (-1,27%) и "Селигдара" (-0,83%). ПРОГНОЗЫ "При улучшении конъюнктуры российские акции могут показывать быстрое восстановление. Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 августа – 2785-2885 пунктов", - говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Завтра Росстат опубликует данные динамики потребительских цен за неделю. В случае продолжения снижения темпов их роста индекс Мосбиржи может отскочить в район 2900 пунктов. В противном случае вероятно продолжение коррекции в область 2700–2750 пунктов", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что в среду индекс Мосбиржи все же может повторно расти в сторону 2850 пунктов.

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