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Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ прорваться с моря
Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ прорваться с моря - 06.08.2024, ПРАЙМ
Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ прорваться с моря
В ночь на 6 августа украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Российские... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T13:48+0300
2024-08-06T13:48+0300
2024-08-06T13:58+0300
спецоперация на украине
херсонская область
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В ночь на 6 августа украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Российские пехотинцы успешно противодействовали им. .Диверсанты передвигались на восьми быстроходных катерах, еще четыре использовали для огневой поддержки. Три лодки уничтожены, остальные отступили с повреждениями.
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херсонская область, всу, сво
Спецоперация на Украине, Херсонская область, ВСУ, СВО
Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ прорваться с моря
Сальдо: пресечена попытка десанта ВСУ высадиться на Тендровской косе
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В ночь на 6 августа украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Российские пехотинцы успешно противодействовали им. .
Диверсанты передвигались на восьми быстроходных катерах, еще четыре использовали для огневой поддержки. Три лодки уничтожены, остальные отступили с повреждениями.