Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ прорваться с моря - 06.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240806/saldo-850694496.html
Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ прорваться с моря
Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ прорваться с моря - 06.08.2024, ПРАЙМ
Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ прорваться с моря
В ночь на 6 августа украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Российские... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T13:48+0300
2024-08-06T13:58+0300
спецоперация на украине
херсонская область
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/83837/72/838377253_0:22:624:373_1920x0_80_0_0_d687b74d55a2adc874fa1af3ebefefa8.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В ночь на 6 августа украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Российские пехотинцы успешно противодействовали им. .Диверсанты передвигались на восьми быстроходных катерах, еще четыре использовали для огневой поддержки. Три лодки уничтожены, остальные отступили с повреждениями.
херсонская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83837/72/838377253_50:0:574:393_1920x0_80_0_0_84d999dc9a254386a96f54f3f6267c32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
херсонская область, всу, сво
Спецоперация на Украине, Херсонская область, ВСУ, СВО
13:48 06.08.2024 (обновлено: 13:58 06.08.2024)
 
Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ прорваться с моря

Сальдо: пресечена попытка десанта ВСУ высадиться на Тендровской косе

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В ночь на 6 августа украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Российские пехотинцы успешно противодействовали им. .
Диверсанты передвигались на восьми быстроходных катерах, еще четыре использовали для огневой поддержки. Три лодки уничтожены, остальные отступили с повреждениями.
 
Спецоперация на УкраинеХерсонская областьВСУСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала