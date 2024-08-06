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Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ прорваться с моря

Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ прорваться с моря - 06.08.2024, ПРАЙМ

Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ прорваться с моря

В ночь на 6 августа украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Российские... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T13:48+0300

2024-08-06T13:48+0300

2024-08-06T13:58+0300

спецоперация на украине

херсонская область

всу

сво

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В ночь на 6 августа украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Российские пехотинцы успешно противодействовали им. .Диверсанты передвигались на восьми быстроходных катерах, еще четыре использовали для огневой поддержки. Три лодки уничтожены, остальные отступили с повреждениями.

херсонская область

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херсонская область, всу, сво