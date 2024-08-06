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Маск закроет штаб-квартиру в Сан-Франциско. И дело не в скандальном законе

Маск закроет штаб-квартиру в Сан-Франциско. И дело не в скандальном законе - 06.08.2024, ПРАЙМ

Маск закроет штаб-квартиру в Сан-Франциско. И дело не в скандальном законе

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что ему придется перенести штаб-квартиру из Сан-Франциско, так как у него "нет выбора". | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T13:17+0300

2024-08-06T13:17+0300

2024-08-06T13:25+0300

соцсеть x

илон маск

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что ему придется перенести штаб-квартиру из Сан-Франциско, так как у него "нет выбора". "Нет выбора. Невозможно работать в Сан-Франциско, если ты проводишь платежи", - заявил владелец социальной сети в своем аккаунте. Ранее американское издание New York Times опубликовало статью, в которой раскрыло планы компании о закрытии филиала в Сан-Франциско "в ближайшие несколько недель". В статье издание сослалось на внутреннюю документацию компании, которая была разослана сотрудникам генеральным директором сети. В ней также сообщалось, что сотрудников переведут из Сан-Франциско в филиалы в Сан-Хосе и в будущий филиал в Пало-Алто в штате Калифорния. Маск уже заявлял о переносе штаб-квартиры компании соцсети X из Калифорнии в Остин из-за принятия закона, который расширяет полномочия образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Согласно закону, образовательные учреждения не могут принимать правила, которые бы обязывали их без согласия несовершеннолетнего уведомлять родителей ребенка о его сексуальной ориентации или половой принадлежности, а также о вопросах, которые напрямую этого касаются.

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