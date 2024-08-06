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Кассация взыскала с "Дулисьмы" штраф в пользу "Транснефти"

Кассация взыскала с "Дулисьмы" штраф в пользу "Транснефти" - 06.08.2024, ПРАЙМ

Кассация взыскала с "Дулисьмы" штраф в пользу "Транснефти"

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску "Транснефти" взыскали около 244 миллионов рублей с... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T12:04+0300

2024-08-06T12:04+0300

2024-08-06T12:04+0300

транснефть

штраф

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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску "Транснефти" взыскали около 244 миллионов рублей с нефтяной компании "Дулисьма", подконтрольной в прошлом основному владельцу обанкротившегося в 2018 году банка "Югра" Алексею Хотину, а сейчас принадлежащей государству. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу "Дулисьмы" на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. "Транснефть" в этом иске потребовала взыскать с ответчика штраф за нарушение договора от 1 декабря 2020 года об оказании услуг транспортировки нефти на 2021 год. По его условиям "Дулисьма" должна была сдать в систему магистральных нефтепроводов 903 тысячи тонн, а сдала чуть более 587 тысяч. Поскольку договор предусматривал штраф в размере десяти минимальных размеров оплаты труда за каждую несданную тонну, "Транснефть" предъявила иск о взыскании около 271 миллиона рублей. В суде "Дулисьма" заявила, что исполнению договора помешали наложенные по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение без согласия налогового органа продукции в пределах около 11 миллиардов рублей. Суд, однако, установил, что это не препятствовало исполнению обязательств. В то же время суд решил снизить штрафные санкции на 10%, посчитав, что после этого размер неустойки станет "достаточным и соразмерным нарушенному обязательству". Семья бизнесменов Хотиных купила "Дулисьму" в 2012 году примерно за 3 миллиарда рублей у Сбербанка, которому она досталась за долги. "Дулисьме" принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Хотин в рамках уголовных дел находится под домашним арестом. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина как бенефициара группы "Русь-Ойл" около 192,2 миллиарда рублей "с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл". Все акции "Дулисьмы", входящей в эту группу, также были обращены в доход государства, и это решение вступило в законную силу. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

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транснефть, штраф