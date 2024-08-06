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Суд оштрафовал владельца мессенджера Snapchat - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал владельца мессенджера Snapchat
Суд оштрафовал владельца мессенджера Snapchat - 06.08.2024, ПРАЙМ
Суд оштрафовал владельца мессенджера Snapchat
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей Snap Group (владелец мессенджера Snapchat) за нарушение порядка деятельности в интернете,... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T14:10+0300
2024-08-06T14:10+0300
snapchat
штраф
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей Snap Group (владелец мессенджера Snapchat) за нарушение порядка деятельности в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №373 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Snap Group Limited признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ за неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности уведомить уполномоченный Роскомнадзор о начале работы программ, которые используются для обработки сообщений пользователей. Snapchat — приложение для обмена фотографиями и короткими видео, главное отличие от других подобных мессенджеров в том, что сообщения самоуничтожаются спустя определённое время.
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snapchat, штраф
snapchat, штраф
14:10 06.08.2024
 
Суд оштрафовал владельца мессенджера Snapchat

Суд оштрафовал владельца мессенджера Snap Group на 1 млн рублей

%создатель Snapchat Эван Шпигель
%создатель Snapchat Эван Шпигель
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей Snap Group (владелец мессенджера Snapchat) за нарушение порядка деятельности в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №373 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Snap Group Limited признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен Роскомнадзором по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ за неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности уведомить уполномоченный Роскомнадзор о начале работы программ, которые используются для обработки сообщений пользователей.
Snapchat — приложение для обмена фотографиями и короткими видео, главное отличие от других подобных мессенджеров в том, что сообщения самоуничтожаются спустя определённое время.
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