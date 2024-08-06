https://1prime.ru/20240806/shtraf-850694932.html

Суд оштрафовал владельца мессенджера Snapchat

Суд оштрафовал владельца мессенджера Snapchat - 06.08.2024, ПРАЙМ

Суд оштрафовал владельца мессенджера Snapchat

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей Snap Group (владелец мессенджера Snapchat) за нарушение порядка деятельности в интернете,... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T14:10+0300

2024-08-06T14:10+0300

2024-08-06T14:10+0300

snapchat

штраф

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей Snap Group (владелец мессенджера Snapchat) за нарушение порядка деятельности в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №373 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Snap Group Limited признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ за неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности уведомить уполномоченный Роскомнадзор о начале работы программ, которые используются для обработки сообщений пользователей. Snapchat — приложение для обмена фотографиями и короткими видео, главное отличие от других подобных мессенджеров в том, что сообщения самоуничтожаются спустя определённое время.

https://1prime.ru/20240806/shtab-850693957.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

snapchat, штраф