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FT: ЕС и Мерсокур к концу года хотят договориться по торговому соглашению

FT: ЕС и Мерсокур к концу года хотят договориться по торговому соглашению - 06.08.2024, ПРАЙМ

FT: ЕС и Мерсокур к концу года хотят договориться по торговому соглашению

Страны ЕС и южноамериканский экономический блок Меркосур планируют до конца года завершить переговоры по торговому соглашению, которое разрабатывается уже два... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T07:34+0300

2024-08-06T07:34+0300

2024-08-06T07:34+0300

ес

меркосур

торговля

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Страны ЕС и южноамериканский экономический блок Меркосур планируют до конца года завершить переговоры по торговому соглашению, которое разрабатывается уже два года, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "ЕС и группа Мерсокур, состоящая из пяти южноамериканских стран, намерены завершить переговоры по давно откладывавшемуся торговому соглашению до конца года после достижения прогресса в разрешении спорных вопросов", - пишет издание. По данным Европейской комиссии, соглашение создаст рынок в 780 миллионов человек и сэкономит предприятиям в Европе более 4 миллиардов евро в год на тарифах. Чиновники ЕС заявляют, что теперь они готовы противостоять Франции, выступающей против соглашения, и настаивают на том, что договор включит в себя климатические обязательства, условия по которым прежде не устраивали Париж. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай Боливию и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

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ес, меркосур, торговля