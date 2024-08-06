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В Курской области погибла женщина после массированного обстрела ВСУ

В Курской области погибла женщина после массированного обстрела ВСУ - 06.08.2024, ПРАЙМ

В Курской области погибла женщина после массированного обстрела ВСУ

Проживавшая в городе Суджа женщина погибла после массированного обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T15:18+0300

2024-08-06T15:18+0300

2024-08-06T16:34+0300

происшествия

россия

всу

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Проживавшая в городе Суджа женщина погибла после массированного обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, сегодня по населенным пунктам области был совершен массированный обстрел со стороны украинских войск, есть погибшие и пострадавщие среди мирных жителей. Два человека получили ранения в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, – в Судже, также за медпомощью обратились еще трое суджанцев, среди которых один ребенок, сообщил Смирнов. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском, добавил он."Все они сейчас находятся в лечебных учреждениях. К несчастью, одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования ее родным и близким", — написал Смирнов в Telegram-канале. В ходе совещания в оперштабе Смирнов обсудил с представителями силовых структур текущую ситуацию. Было принято решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов. Ранее ФСБ сообщила, что утром украинские войска совершили провокацию, были обстреляны приграничные населенные пункты Курской области. Погранслужба вместе с подразделениями ВС России приняла меры по отражению вооруженной агрессии.

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