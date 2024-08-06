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Минэнерго прорабатывает варианты расчета экспортных пошлин на СУГи - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго прорабатывает варианты расчета экспортных пошлин на СУГи
Минэнерго прорабатывает варианты расчета экспортных пошлин на СУГи - 06.08.2024, ПРАЙМ
Минэнерго прорабатывает варианты расчета экспортных пошлин на СУГи
Минэнерго РФ прорабатывает варианты изменения метода расчета вывозных пошлин на сжиженные углеводородные газы (СУГи) с учетом переориентации экспорта с будущего | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:58+0300
2024-08-06T10:58+0300
энергетика
суг
газ
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Минэнерго РФ прорабатывает варианты изменения метода расчета вывозных пошлин на сжиженные углеводородные газы (СУГи) с учетом переориентации экспорта с будущего года и далее, сообщили РИА Новости в министерстве. "Минэнерго совместно с профильными ведомствами и организациями прорабатывает возможные варианты корректировки ценовых индикаторов, используемых для расчета ставок вывозных таможенных пошлин на СУГ, для более корректного учета реальных экспортных каналов реализации сжиженных углеводородных газов с 2025 года и далее", - сообщили в Минэнерго. Сейчас экспортная пошлина на СУГи определяется на основании котировки Argus daf Брест - основного ценового индикатора для поставок в Польшу и другие европейские страны. При этом в конце прошлого года Евросоюз принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт СУГов из России с 12-месячным переходным периодом.
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суг, газ
Энергетика, СУГ, Газ
10:58 06.08.2024
 
Минэнерго прорабатывает варианты расчета экспортных пошлин на СУГи

Минэнерго прорабатывает варианты расчета экспортных пошлин на СУГи с 2025 г

© Фото : ФАС-ЭНЕРГОМАШАвтономная газификация на СУГ
Автономная газификация на СУГ - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© Фото : ФАС-ЭНЕРГОМАШ
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Минэнерго РФ прорабатывает варианты изменения метода расчета вывозных пошлин на сжиженные углеводородные газы (СУГи) с учетом переориентации экспорта с будущего года и далее, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Минэнерго совместно с профильными ведомствами и организациями прорабатывает возможные варианты корректировки ценовых индикаторов, используемых для расчета ставок вывозных таможенных пошлин на СУГ, для более корректного учета реальных экспортных каналов реализации сжиженных углеводородных газов с 2025 года и далее", - сообщили в Минэнерго.
Сейчас экспортная пошлина на СУГи определяется на основании котировки Argus daf Брест - основного ценового индикатора для поставок в Польшу и другие европейские страны. При этом в конце прошлого года Евросоюз принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт СУГов из России с 12-месячным переходным периодом.
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В России резко выросли цены на СУГ из-за поставок в Европу
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ЭнергетикаСУГГаз
 
 
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