https://1prime.ru/20240806/tekstil-850706652.html

СМИ выявили связанную с махинациями фирму, поставлявшую ткань "Военторгу"

СМИ выявили связанную с махинациями фирму, поставлявшую ткань "Военторгу" - 06.08.2024, ПРАЙМ

СМИ выявили связанную с махинациями фирму, поставлявшую ткань "Военторгу"

Ликвидированная в настоящее время компания "Чайковский текстиль", которая связана с "Текстильной торговой компанией", чей глава был задержан за махинации с... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T21:13+0300

2024-08-06T21:13+0300

2024-08-06T21:13+0300

происшествия

россия

махинации

ск рф

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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Ликвидированная в настоящее время компания "Чайковский текстиль", которая связана с "Текстильной торговой компанией", чей глава был задержан за махинации с госзакупками, занималась поставками текстиля структурам "Военторга". Это следует из анализа данных системы госзакупок, который провело агентство РИА Новости. По информации из открытых источников, в том числе с сайта rusprofile.ru, на котором есть сведения о заключенных госконтрактах на основе данных портала госзакупок, гендиректором "Текстильной торговой компании" с 7 ноября 2016 года по 30 декабря 2020 год являлся Рабадан Рабаданов. В августе 2021 года он возглавил и после этого в июле 2022 года ликвидировал ООО Текстильная компания "Чайковский текстиль". Из информации с сайта rusprofile.ru следует, что "Чайковский текстиль" подписал только 16 контрактов на поставки тканей структурам АО "Военторг". Эти контракты заключались в период с 2015 по 2019 годы. РИА Новости отметили, что четыре госконтракта на сумму 2,7 миллиона рублей заключались с АО "Военторг-Запад", из которых – в 2018 году. Еще четыре контракта на сумму 2,1 миллиона рублей были заключены с "Военторг-Восток". При этом только один из них в 2018 году. Шесть контрактов на сумму 5,5 миллиона рублей заключались с АО "Военторг-Центр". Из них два — в 2017-2018 годах. Два контракта на сумму 1,2 миллиона рублей заключались с "Военторг-Юг". При этом один из них — в 2018 году. РИА Новости выяснили, что по большей части "Чайковский текстиль" осуществлял поставки учреждениям Федеральной службы исполнения наказаний Согласно данным на сайте АО "Военторг", компания оказывает услуги по организации питания, банно-прачечного обслуживания, иных услуг в сфере бытового обеспечения в интересах Минобороны РФ, иных министерств и ведомств, организаций. Таке, в рамках реализации распоряжения правительства РФ от 06.02.2010 года № 155-р АО "Военторг" занимается индивидуальным пошивом предметов военной формы одежды. По распоряжению правительства РФ № 2750-р от 21.12.2016 года АО "Военторг" было определено единственным поставщиком имущества вещевой службы для Вооруженных сил РФ. По данным Следственного комитета РФ, замгендиректора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимир Демчик, до апреля 2018 года находившийся на посту начальника вещевого управления Минобороны РФ, весной 2017 года получил взятку в четыре миллиона рублей за помощь при решении вопросов о привлечении коммерческой организации к исполнению госконтрактов на поставку различного имущества для нужд ВС РФ. В 2017-2018 годах с данным юрлицом было заключено 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей. Согласно ЕГРЮЛ, Демчик занял пост замгендиректора ООО "Текстильная торговая компания" в конце 2020 года.

https://1prime.ru/20240801/voentorg-850585096.html

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россия, махинации, ск рф