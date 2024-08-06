https://1prime.ru/20240806/turetskiy-potok-850693178.html

"Газпром" резко нарастил поставки в страны Европы по "Турецкому потоку"

"Газпром" резко нарастил поставки в страны Европы по "Турецкому потоку" - 06.08.2024, ПРАЙМ

"Газпром" резко нарастил поставки в страны Европы по "Турецкому потоку"

"Газпром" в январе-июле нарастил поставки в страны Европы по газопроводу "Турецкий поток" на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 9,26... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T12:34+0300

2024-08-06T12:34+0300

2024-08-06T12:34+0300

газпром

ес

турецкий поток

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. "Газпром" в январе-июле нарастил поставки в страны Европы по газопроводу "Турецкий поток" на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 9,26 миллиарда кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 31 июля составил 9,26 миллиарда кубометров, или в среднем 43,5 миллиона кубометров в сутки. Это на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года – около 6,6 миллиарда кубометров или в среднем 31,1 миллиона кубометров в день. "Турецкий поток" – газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в страны ЕС через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.

https://1prime.ru/20240803/gaz-850644005.html

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газпром, ес, турецкий поток, газопровод "турецкий поток"