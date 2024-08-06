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Эксперт раскрыл, как повлияли санкции на поток российских туристов в Турцию
Эксперт раскрыл, как повлияли санкции на поток российских туристов в Турцию - 06.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, как повлияли санкции на поток российских туристов в Турцию
Санкции, введенные Западом в отношении России хоть и ограничили поток россиян в Турцию, но все же не значительно повлияли на число российских туристов,... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:13+0300
2024-08-06T10:13+0300
2024-08-06T10:13+0300
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АНКАРА, 7 июл – ПРАЙМ. Санкции, введенные Западом в отношении России хоть и ограничили поток россиян в Турцию, но все же не значительно повлияли на число российских туристов, рассказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.Статистика российских туристов вряд ли сильно изменится, считают власти Турции. Ранее посол РФ Алексей Ерхов уточнял, что число россиян, приехавших на отдых в Турцию, может превысить показатель 2023 года в 6,3 млн человек."Если посмотреть на данные по Турции, то количество российских туристов, приехавших в Анталью только за первые 6 месяцев года, приближается к 600 тысячам, и они (россияне) находятся на первом месте. Это означает, что серьёзного спада нет, несмотря на рост цен и санкции", - подчеркнул турецкий эксперт. Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации к "российским туристам применяются более сниженные цены, а не текущие". Эксперт убежден, что гораздо большее число российских туристов посетило бы Турцию, если бы не были введены западные санкции.
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турция, туризм, туризм в турции
ТУРЦИЯ, Туризм, туризм в Турции
Эксперт раскрыл, как повлияли санкции на поток российских туристов в Турцию
Эрчин: западные санкции ограничили поток российских туристов в Турцию
АНКАРА, 7 июл – ПРАЙМ. Санкции, введенные Западом в отношении России хоть и ограничили поток россиян в Турцию, но все же не значительно повлияли на число российских туристов, рассказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Статистика российских туристов вряд ли сильно изменится, считают власти Турции. Ранее посол РФ Алексей Ерхов уточнял, что число россиян, приехавших на отдых в Турцию, может превысить показатель 2023 года в 6,3 млн человек.
"Если посмотреть на данные по Турции, то количество российских туристов, приехавших в Анталью только за первые 6 месяцев года, приближается к 600 тысячам, и они (россияне) находятся на первом месте. Это означает, что серьёзного спада нет, несмотря на рост цен и санкции", - подчеркнул турецкий эксперт. Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации к "российским туристам применяются более сниженные цены, а не текущие".
Эксперт убежден, что гораздо большее число российских туристов посетило бы Турцию, если бы не были введены западные санкции.
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