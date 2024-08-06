Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт раскрыл, как повлияли санкции на поток российских туристов в Турцию - 06.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240806/turizm-850687280.html
Эксперт раскрыл, как повлияли санкции на поток российских туристов в Турцию
Эксперт раскрыл, как повлияли санкции на поток российских туристов в Турцию - 06.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, как повлияли санкции на поток российских туристов в Турцию
Санкции, введенные Западом в отношении России хоть и ограничили поток россиян в Турцию, но все же не значительно повлияли на число российских туристов,... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:13+0300
2024-08-06T10:13+0300
турция
туризм
туризм в турции
https://cdnn.1prime.ru/img/83540/58/835405814_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_697aae5a3c2938b511dbd0e72ab55797.jpg
АНКАРА, 7 июл – ПРАЙМ. Санкции, введенные Западом в отношении России хоть и ограничили поток россиян в Турцию, но все же не значительно повлияли на число российских туристов, рассказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.Статистика российских туристов вряд ли сильно изменится, считают власти Турции. Ранее посол РФ Алексей Ерхов уточнял, что число россиян, приехавших на отдых в Турцию, может превысить показатель 2023 года в 6,3 млн человек."Если посмотреть на данные по Турции, то количество российских туристов, приехавших в Анталью только за первые 6 месяцев года, приближается к 600 тысячам, и они (россияне) находятся на первом месте. Это означает, что серьёзного спада нет, несмотря на рост цен и санкции", - подчеркнул турецкий эксперт. Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации к "российским туристам применяются более сниженные цены, а не текущие". Эксперт убежден, что гораздо большее число российских туристов посетило бы Турцию, если бы не были введены западные санкции.
https://1prime.ru/20240806/turtsiya-850686699.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83540/58/835405814_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_2b72c982ed2eb52ed2bf57eb01998265.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, туризм, туризм в турции
ТУРЦИЯ, Туризм, туризм в Турции
10:13 06.08.2024
 
Эксперт раскрыл, как повлияли санкции на поток российских туристов в Турцию

Эрчин: западные санкции ограничили поток российских туристов в Турцию

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдых российских туристов в Турции
Отдых российских туристов в Турции - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 7 июл – ПРАЙМ. Санкции, введенные Западом в отношении России хоть и ограничили поток россиян в Турцию, но все же не значительно повлияли на число российских туристов, рассказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Статистика российских туристов вряд ли сильно изменится, считают власти Турции. Ранее посол РФ Алексей Ерхов уточнял, что число россиян, приехавших на отдых в Турцию, может превысить показатель 2023 года в 6,3 млн человек.
"Если посмотреть на данные по Турции, то количество российских туристов, приехавших в Анталью только за первые 6 месяцев года, приближается к 600 тысячам, и они (россияне) находятся на первом месте. Это означает, что серьёзного спада нет, несмотря на рост цен и санкции", - подчеркнул турецкий эксперт. Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации к "российским туристам применяются более сниженные цены, а не текущие".
Эксперт убежден, что гораздо большее число российских туристов посетило бы Турцию, если бы не были введены западные санкции.
Флаг Турции
Турецкие отели могут отказаться от системы "все включено"
10:04
 
ТУРЦИЯТуризмтуризм в Турции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала