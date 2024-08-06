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В Турции повышены налоги на товары, поступающие из ЕС и других стран
В Турции повышены налоги на товары, поступающие из ЕС и других стран - 06.08.2024, ПРАЙМ
В Турции повышены налоги на товары, поступающие из ЕС и других стран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об обложении налогом в 30% товаров, поступающих из стран Европейского союза и 60% из других стран, включая... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T08:33+0300
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2024-08-06T08:33+0300
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АНКАРА, 6 авг – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об обложении налогом в 30% товаров, поступающих из стран Европейского союза и 60% из других стран, включая Китай, решение турецкого лидера опубликовано в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete. Ранее налог составлял 18% на продукцию из ЕС и 30%, если она поступала из других стран. Cогласно решению, необлагаемый налогом лимит на международные покупки с быстрой доставкой был снижен со 150 до 30 евро. "Продукты будут облагаться налогом на 30 процентов, если они поступают непосредственно из стран Европейского союза. На 60 процентов, если из других стран. В случае товаров, включенных в список (IV), прилагаемый к Закону о специальном налоге на потребление № 4760 от 6/6/2002, единовременный налог взимается по ставке 20 процентов в дополнение к вышеуказанным ставкам", - следует из опубликованного указа. Примечательно, что если вес приобретенных товаров превышает 30 килограммов, они подпадают под действие таможенного коммерческого законодательства. При расчете товаров, превышающих 30 килограммов, также применяется дополнительная таможенная пошлина в размере 48 процентов. Решение вступит в силу через 15 дней.
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турция, ес, реджеп тайип эрдоган
Экономика, ТУРЦИЯ, ЕС, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции повышены налоги на товары, поступающие из ЕС и других стран
В Турции повышена ставка налога на товары, поступающие из Евросоюза и других стран
АНКАРА, 6 авг – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об обложении налогом в 30% товаров, поступающих из стран Европейского союза и 60% из других стран, включая Китай, решение турецкого лидера опубликовано в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete.
Ранее налог составлял 18% на продукцию из ЕС и 30%, если она поступала из других стран.
Cогласно решению, необлагаемый налогом лимит на международные покупки с быстрой доставкой был снижен со 150 до 30 евро.
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"Продукты будут облагаться налогом на 30 процентов, если они поступают непосредственно из стран Европейского союза. На 60 процентов, если из других стран. В случае товаров, включенных в список (IV), прилагаемый к Закону о специальном налоге на потребление № 4760 от 6/6/2002, единовременный налог взимается по ставке 20 процентов в дополнение к вышеуказанным ставкам", - следует из опубликованного указа.
Примечательно, что если вес приобретенных товаров превышает 30 килограммов, они подпадают под действие таможенного коммерческого законодательства. При расчете товаров, превышающих 30 килограммов, также применяется дополнительная таможенная пошлина в размере 48 процентов.
Решение вступит в силу через 15 дней.