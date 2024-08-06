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Турецкие отели могут отказаться от системы "все включено" - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Турецкие отели могут отказаться от системы "все включено"
Турецкие отели могут отказаться от системы "все включено" - 06.08.2024, ПРАЙМ
Турецкие отели могут отказаться от системы "все включено"
Туристическую услугу "все включено" снова предложили отменить в турецких отелях, так как она привела к новым проблемам. Об этом пишет издание Hürriyet. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:04+0300
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турция
туризм в турции
все включено
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АНКАРА, 6 авг – ПРАЙМ. Туристическую услугу "все включено" снова предложили отменить в турецких отелях, так как она привела к новым проблемам. Об этом пишет издание Hürriyet. Газета пишет, что система all inclusive в отелях в свое время стала счастливым билетом для турецкого туризма, помогла туристической сфере достичь огромных успехов. Тем не менее, как подчеркнул эксперт Зафер Алкай, если система "все включено" не будет упразднена или пересмотрена, то она может повлечь за собой проблемы для туристического бизнеса.Издание пишет, ссылаясь на советника мэра Антальи по туризму Османа Айыка, отели вряд ли полностью откажутся от all inclusive, но вероятно появление вариаций, ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
https://1prime.ru/20240806/turtsiya-850684862.html
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турция, туризм в турции, все включено
ТУРЦИЯ, туризм в Турции, все включено
10:04 06.08.2024 (обновлено: 10:06 06.08.2024)
 
Турецкие отели могут отказаться от системы "все включено"

Hürriyet: в отелях Турции снова предложили отменить систему "все включено"

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 6 авг – ПРАЙМ. Туристическую услугу "все включено" снова предложили отменить в турецких отелях, так как она привела к новым проблемам. Об этом пишет издание Hürriyet.
Газета пишет, что система all inclusive в отелях в свое время стала счастливым билетом для турецкого туризма, помогла туристической сфере достичь огромных успехов. Тем не менее, как подчеркнул эксперт Зафер Алкай, если система "все включено" не будет упразднена или пересмотрена, то она может повлечь за собой проблемы для туристического бизнеса.
Издание пишет, ссылаясь на советника мэра Антальи по туризму Османа Айыка, отели вряд ли полностью откажутся от all inclusive, но вероятно появление вариаций, ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
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ТУРЦИЯтуризм в Турциивсе включено
 
 
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