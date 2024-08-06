https://1prime.ru/20240806/turtsiya-850686699.html

Турецкие отели могут отказаться от системы "все включено"

Турецкие отели могут отказаться от системы "все включено" - 06.08.2024, ПРАЙМ

Турецкие отели могут отказаться от системы "все включено"

Туристическую услугу "все включено" снова предложили отменить в турецких отелях, так как она привела к новым проблемам. Об этом пишет издание Hürriyet. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T10:04+0300

2024-08-06T10:04+0300

2024-08-06T10:06+0300

турция

туризм в турции

все включено

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg

АНКАРА, 6 авг – ПРАЙМ. Туристическую услугу "все включено" снова предложили отменить в турецких отелях, так как она привела к новым проблемам. Об этом пишет издание Hürriyet. Газета пишет, что система all inclusive в отелях в свое время стала счастливым билетом для турецкого туризма, помогла туристической сфере достичь огромных успехов. Тем не менее, как подчеркнул эксперт Зафер Алкай, если система "все включено" не будет упразднена или пересмотрена, то она может повлечь за собой проблемы для туристического бизнеса.Издание пишет, ссылаясь на советника мэра Антальи по туризму Османа Айыка, отели вряд ли полностью откажутся от all inclusive, но вероятно появление вариаций, ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.

https://1prime.ru/20240806/turtsiya-850684862.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, туризм в турции, все включено