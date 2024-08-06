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Эксперт ожидает роста экспорта российского угля за счет порта Мариуполя

Эксперт ожидает роста экспорта российского угля за счет порта Мариуполя - 06.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт ожидает роста экспорта российского угля за счет порта Мариуполя

Транспортировка угля через порт Мариуполя позволит увеличить объем его экспорта из России на 5-10 миллионов тонн примерно к 2028 году при восстановлении цен на... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T18:48+0300

2024-08-06T18:48+0300

2024-08-06T18:48+0300

энергетика

россия

мариуполь

экспорт угля

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Транспортировка угля через порт Мариуполя позволит увеличить объем его экспорта из России на 5-10 миллионов тонн примерно к 2028 году при восстановлении цен на уголь на мировом рынке, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Илья Середюк написал в своем Telegram-канале, что Мариуполь готов помочь с перевалкой и вывозом кузбасского угля. Он поручил региональным министерствам проработать с компаниями такую возможность. По словам Середюка, важно учесть многие параметры, в том числе стоимость доставки угля и цену услуг самого порта. Если такой шаг окажется экономически целесообразным, то частично получится решить проблему с транспортировкой угля, считает врио губернатора. "Пропускная мощность порта пока далека от исторической, но примерно к 2028 году Мариуполь сможет отправлять корабли с водоизмещением 20-45 тысяч тонн, что может добавить от 5 до 10 миллионов тонн к объему российского экспорта угля после восстановления цен на уголь на мировом рынке", - считает эксперт. Добыча угля в России по итогам 2023 года составила порядка 438 миллионов тонн, экспорт достиг примерно 213 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. По словам замминистра энергетики Сергея Мочальникова, в 2024 году добычу и экспорт планируется сохранить на уровне 440 миллионов тонн и 210-220 миллионов тонн соответственно. В 2023 году глава Росморречфлота Андрей Тарасенко отметил, что в портах Мариуполь и Бердянск идет перевалка строительных грузов. А в июле этого года он добавил, что грузооборот данных портов в текущем году ожидается на уровне 300 тысяч тонн. Совокупная перевалка портов новых регионов после их включения в реестр морских портов России составляла 4,9 миллиона тонн. Ожидается, что в текущем году их мощности вырастут до 5,9 миллиона тонн.

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мариуполь

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россия, мариуполь, экспорт угля