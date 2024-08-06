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Sokolov спрогнозировал траты россиян на ювелирные украшения в этом году

Sokolov спрогнозировал траты россиян на ювелирные украшения в этом году - 06.08.2024, ПРАЙМ

Sokolov спрогнозировал траты россиян на ювелирные украшения в этом году

Россияне в текущем году потратят на ювелирные украшения 450 миллиардов рублей - такой прогноз озвучил журналистам генеральный директор ювелирного холдинга... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T15:42+0300

2024-08-06T15:42+0300

2024-08-06T15:42+0300

экономика

россия

россияне

ювелирные украшения

sokolov

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Россияне в текущем году потратят на ювелирные украшения 450 миллиардов рублей - такой прогноз озвучил журналистам генеральный директор ювелирного холдинга Sokolov Николай Поляков. Таким образом, рынок ювелирной розницы может вырасти на 23%. В 2023 году траты россиян на ювелирные изделия, по данным Sokolov, составили 366 миллиардов рублей. "Рынок мы оцениваем сейчас в 450 миллиардов. Это выше всех ожиданий, которые были сформированы в конце 2023 года, потому что мы его оценивали 400-420… Это годовой прогноз", - сказал Поляков. Он отметил, что прогноз консервативный: судя по трендам, рынок по итогам года может достичь и 470 миллиардов рублей. По оценке Полякова, начало года для рынка было "фееричным": "было гигантское количество денег, и эти деньги все шли в потребление". Однако со второго квартала, по его словам, ускорение инфляции привело к росту ключевой ставки, и деньги стали уходить на банковские депозиты. Тем не менее, ювелирный рынок все равно продолжит расти, уверены в компании. По данным аналитического центра Sokolov, по итогам первого полугодия 2024 года российский рынок ювелирной розницы в денежном выражении достиг 199 миллиардов рублей, увеличившись на 29,3% к аналогичному периоду прошлого года. Это стало результатом роста цен на 26% в годовом выражении (на 13% с начала 2024 года) и, как следствие, увеличения среднего чека - на 18,4% относительно июня 2023 года, до 8509 рублей по итогам полугодия. В компании отметили, что доля онлайн-продаж ювелирных изделий к концу июня выросла до 28% с 24% в начале года. При этом впервые с момента разрешения в России дистанционной торговли ювелирными изделиями в декабре 2019 года доля маркетплейсов на рынке по итогам июня достигла 10%. "Таким образом, маркетплейсы, 88% продаж украшений на которых приходятся на Ozon (32%) и Wildberries (56%), заняли сопоставимую позицию с топ-3 лидеров рынка – крупнейшими федеральными сетями – Sokolov, Sunlight и 585", - прокомментировала руководитель аналитического центра Алина Колпакова. Говоря о потребительских тенденциях, Поляков отметил растущий спрос на серебряные украшения. Компания, реагируя на этот тренд, открывает дополнительные производственные площадки совокупной мощностью порядка 4 тонн серебра в месяц. В то же время компания видит запрос аудитории на премиальные украшения после ухода из России мировых ювелирных брендов, чья доля на рынке к началу 2022 года составляла порядка 10%. В связи с этим Sokolov запустил в Москве и Санкт-Петербурге три пилотных магазина премиум-формата с ассортиментом золотых украшений с драгоценными камнями в ценовом диапазоне от 50 тысяч до 1,6 миллиона рублей. В случае успеха компания намерена увеличить количество таких магазинов до 70 к 2026 году и занять лидирующую позицию в этой нише в перспективе 2-3 лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, россияне, ювелирные украшения, sokolov