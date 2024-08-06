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В Узбекистане хотят довести число туристов из России до миллиона в год

В Узбекистане хотят довести число туристов из России до миллиона в год - 06.08.2024, ПРАЙМ

В Узбекистане хотят довести число туристов из России до миллиона в год

Комитет по туризму Узбекистана в 2024 году ставит задачу довести количество туристов из России в республику до 1 миллиона человек по сравнению с 714 тысячами в... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T09:17+0300

2024-08-06T09:17+0300

2024-08-06T09:17+0300

экономика

узбекистан

выездной туризм

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ТАШКЕНТ, 6 авг – ПРАЙМ. Комитет по туризму Узбекистана в 2024 году ставит задачу довести количество туристов из России в республику до 1 миллиона человек по сравнению с 714 тысячами в 2023 году, следует из заявления первого заместителя председателя комитета Жамшида Абдусаламова. Россия является для республики стратегическим партнером по туризму. По данным официальной статистики, число граждан РФ, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714,2 тысячи человек. В январе-июне 2024 года этот показатель увеличился на 5,7% - до 364,5 тысяч человек. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным пресс-службы ведомства, накануне во Владивостоке в рамках "Года туризма Узбекистана в России" состоялось туристическое road show. Аналогичные мероприятия на этой неделе также запланированы в Хабаровске и Новосибирске. "Наш комитет в этом году ставит на себя задачу увеличить количество российских туристов до 1 миллиона человек", - цитирует Абдусаламова с презентации пресс-служба на сайте комитета. Первый замглавы туристического ведомства Узбекистана уточнил, что для достижения такого результата создается соответствующая инфраструктура, расширяется авиасообщение. В частности, в настоящее время между городами двух стран осуществляется около 300 авиарейсов в неделю. На мероприятии состоялись встречи в форматах B2B и B2G для представителей туристического сектора Узбекистана и России, достигнуты двусторонние соглашения. Для участников road show была организована презентация узбекского гастрономического туризма с дегустацией блюд узбекской кухни, а также концертная программа, добавили в пресс-службе. В рамках визита президента России Владимира Путина в Узбекистан 26-28 мая была подписана программа двустороннего сотрудничества по увеличению турпотока на 2025-2026 годы. Также стороны подписали дорожную карту расширения сотрудничества в сфере туризма, включающую 12 блоков мероприятий. Ее реализация, по оценке Минэкономразвития РФ, позволит увеличить взаимный туристический поток к 2027 году на 40%, до 2 миллионов поездок в год.

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узбекистан, выездной туризм