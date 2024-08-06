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В Курской области погиб водитель после атаки ВСУ на микроавтобус - 06.08.2024, ПРАЙМ
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В Курской области погиб водитель после атаки ВСУ на микроавтобус
В Курской области погиб водитель после атаки ВСУ на микроавтобус - 06.08.2024, ПРАЙМ
В Курской области погиб водитель после атаки ВСУ на микроавтобус
Водитель микроавтобуса погиб при атаке запущенного украинскими войсками дрона ВСУ на транспортное средство вблизи села Нехаевка Рыльского в Курской области. Об... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T16:05+0300
2024-08-06T16:37+0300
происшествия
всу
атака
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Водитель микроавтобуса погиб при атаке запущенного украинскими войсками дрона ВСУ на транспортное средство вблизи села Нехаевка Рыльского в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов По его словам, водитель машины погиб на месте. "Выражаю соболезнования его родным и близким", — написал Смирнов в Telegram-канале.Ранее Смирнов сообщил, что сегодня по населенным пунктам Курской области был совершен массированный обстрел со стороны украинских войск, есть погибшие и пострадавщие среди мирных жителей. Два человека получили ранения в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, – в Судже, также за медпомощью обратились еще трое суджанцев, среди которых один ребенок, сообщил Смирнов. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском, добавил он. Все они сейчас находятся в лечебных учреждениях, отметил он.По словам врио главы региона, проживавшая в городе Суджа женщина погибла.
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всу, атака
Происшествия, ВСУ, АТАКА
16:05 06.08.2024 (обновлено: 16:37 06.08.2024)
 
В Курской области погиб водитель после атаки ВСУ на микроавтобус

Смирнов: в Курской области погиб водитель после атаки дрона ВСУ на микроавтобус

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Водитель микроавтобуса погиб при атаке запущенного украинскими войсками дрона ВСУ на транспортное средство вблизи села Нехаевка Рыльского в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов
По его словам, водитель машины погиб на месте.
"Выражаю соболезнования его родным и близким", — написал Смирнов в Telegram-канале.
Ранее Смирнов сообщил, что сегодня по населенным пунктам Курской области был совершен массированный обстрел со стороны украинских войск, есть погибшие и пострадавщие среди мирных жителей. Два человека получили ранения в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, – в Судже, также за медпомощью обратились еще трое суджанцев, среди которых один ребенок, сообщил Смирнов. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском, добавил он. Все они сейчас находятся в лечебных учреждениях, отметил он.
По словам врио главы региона, проживавшая в городе Суджа женщина погибла.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
В Курской области погибла женщина после массированного обстрела ВСУ
15:18
 
ПроисшествияВСУАТАКА
 
 
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