https://1prime.ru/20240806/vsu-850685605.html

"Бессмысленные приказы". Командование ВСУ подставило украинских солдат

"Бессмысленные приказы". Командование ВСУ подставило украинских солдат - 06.08.2024, ПРАЙМ

"Бессмысленные приказы". Командование ВСУ подставило украинских солдат

41-я механизированная бригада украинской армии, которая была переброшена из Часов Яра под Торецк, не смогла удержать оборону из-за плохой осведомленности о... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T09:32+0300

2024-08-06T09:32+0300

2024-08-06T09:33+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. 41-я механизированная бригада украинской армии, которая была переброшена из Часов Яра под Торецк, не смогла удержать оборону из-за плохой осведомленности о местности и бессмысленных приказов командования, передает издание New York Times, ссылаясь на заявления украинских военных.Ранее стало известно, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Торецк, Гродовку, Орловку и Николаевку Донецкой Народной Республики. Тем самым российская армия улучшила свое положение.New York Times сообщает, что солдаты 24-й бригады ВСУ в мае этого года говорили о том, что российская сторона готовит наступление на Торецк. Стремясь избежать последствий внезапной атаки, бойцы предупреждали командование о необходимости отложить ротацию "в столь критический момент". Однако, следует из сообщения, в июне 41-я бригада покинула Часов Яр, а 24-я бригада прибыла в населенный пункт. Солдаты рассказали, что уже через 2 дня после маневра их атаковала российская армия."Почти сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, поскольку не знает местности, заявили солдаты из нескольких батальонов в интервью и публичных заявлениях. Командира бригады также критиковали за то, что он отдавал неясные приказы и не реагировал быстро на меняющуюся обстановку угроз", - следует из сообщения. Старший лейтенант Евгений Строкан также рассказал, что "в батальоне были потери из-за бессмысленных приказов старшего командира". Заместитель командира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк добавил, что ответственность за то, что "позиции, удерживавшиеся годами, пали за считанные дни", несут и командир бригады, и генштаб. Бойцы 41-ой бригады опубликовали сообщение, в котором подчеркнули, что солдаты "возмущены этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования подразделения и бойцов".

https://1prime.ru/20240805/dezertirstvo-850683038.html

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