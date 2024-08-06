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Участникам СВО из Сочи выплатят 300 тысяч рублей

Участникам СВО из Сочи выплатят 300 тысяч рублей - 06.08.2024, ПРАЙМ

Участникам СВО из Сочи выплатят 300 тысяч рублей

Участникам специальной военной операции из Сочи будет положена новая единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Она стала доступной с 1 августа, заявил мэр... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T14:34+0300

2024-08-06T14:34+0300

2024-08-06T14:34+0300

мобилизованные

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СОЧИ, 6 авг – ПРАЙМ. Участникам специальной военной операции из Сочи будет положена новая единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Она стала доступной с 1 августа, заявил мэр города Андрей Прошунин.На вступлении в должность мэра в июле управленец говорил о своем желании увеличить помощь и поддержку бойца СВО и их семьям, проживающим в Сочи. Во вторник, 6 августа, он объявил о своем предложении ввести новую выплату для всех добровольцев, которые заключат контракт с МО."Посчитал важным и правильным увеличить социальную помощь, идею поддержали депутаты. Вместе с федеральными и региональными средствами общая единовременная выплата в нашем городе теперь составит 1,7 миллиона рублей", - рассказал в своем Telegram-канале мэр Сочи. Он также подчеркнул, что в социальной политике помощь участникам специальной военной операции и их семьям является приоритетной. Помимо предоставления государственной поддержки, семьи мобилизованных получают поддержку благотворительных фондов, общая сумма составляет почти 70 миллионов рублей. Администрация продолжает обрабатывать заявления бойцов, которые нуждаются в предоставлении лечения или реабилитации.

https://1prime.ru/20240805/vyplata-850682564.html

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мобилизованные, сочи, участники сво