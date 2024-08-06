Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участникам СВО из Сочи выплатят 300 тысяч рублей - 06.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240806/vyplata-850695439.html
Участникам СВО из Сочи выплатят 300 тысяч рублей
Участникам СВО из Сочи выплатят 300 тысяч рублей - 06.08.2024, ПРАЙМ
Участникам СВО из Сочи выплатят 300 тысяч рублей
Участникам специальной военной операции из Сочи будет положена новая единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Она стала доступной с 1 августа, заявил мэр... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T14:34+0300
2024-08-06T14:34+0300
мобилизованные
сочи
участники сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850039980_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_ab62ee1b8eaba62499f65ddfc817fbe7.png
СОЧИ, 6 авг – ПРАЙМ. Участникам специальной военной операции из Сочи будет положена новая единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Она стала доступной с 1 августа, заявил мэр города Андрей Прошунин.На вступлении в должность мэра в июле управленец говорил о своем желании увеличить помощь и поддержку бойца СВО и их семьям, проживающим в Сочи. Во вторник, 6 августа, он объявил о своем предложении ввести новую выплату для всех добровольцев, которые заключат контракт с МО."Посчитал важным и правильным увеличить социальную помощь, идею поддержали депутаты. Вместе с федеральными и региональными средствами общая единовременная выплата в нашем городе теперь составит 1,7 миллиона рублей", - рассказал в своем Telegram-канале мэр Сочи. Он также подчеркнул, что в социальной политике помощь участникам специальной военной операции и их семьям является приоритетной. Помимо предоставления государственной поддержки, семьи мобилизованных получают поддержку благотворительных фондов, общая сумма составляет почти 70 миллионов рублей. Администрация продолжает обрабатывать заявления бойцов, которые нуждаются в предоставлении лечения или реабилитации.
https://1prime.ru/20240805/vyplata-850682564.html
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850039980_160:0:1111:713_1920x0_80_0_0_3bb951f2b12f524ead851c34b286f9fe.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мобилизованные, сочи, участники сво
мобилизованные, СОЧИ, участники СВО
14:34 06.08.2024
 
Участникам СВО из Сочи выплатят 300 тысяч рублей

В Сочи введут новую единовременную выплату в 300 тысяч рублей для участников СВО

© РИА НовостиСтальная роза из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка
Стальная роза из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 6 авг – ПРАЙМ. Участникам специальной военной операции из Сочи будет положена новая единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Она стала доступной с 1 августа, заявил мэр города Андрей Прошунин.
На вступлении в должность мэра в июле управленец говорил о своем желании увеличить помощь и поддержку бойца СВО и их семьям, проживающим в Сочи. Во вторник, 6 августа, он объявил о своем предложении ввести новую выплату для всех добровольцев, которые заключат контракт с МО.
"Посчитал важным и правильным увеличить социальную помощь, идею поддержали депутаты. Вместе с федеральными и региональными средствами общая единовременная выплата в нашем городе теперь составит 1,7 миллиона рублей", - рассказал в своем Telegram-канале мэр Сочи.
Он также подчеркнул, что в социальной политике помощь участникам специальной военной операции и их семьям является приоритетной. Помимо предоставления государственной поддержки, семьи мобилизованных получают поддержку благотворительных фондов, общая сумма составляет почти 70 миллионов рублей. Администрация продолжает обрабатывать заявления бойцов, которые нуждаются в предоставлении лечения или реабилитации.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей
Вчера, 21:22
 
мобилизованныеСОЧИучастники СВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала