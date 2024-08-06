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Соседка погибшего при взрыве на западе Москвы раскрыла важную деталь

Соседка погибшего при взрыве на западе Москвы раскрыла важную деталь - 06.08.2024, ПРАЙМ

Соседка погибшего при взрыве на западе Москвы раскрыла важную деталь

Соседка погибшего при взрыве на западе Москвы мужчины рассказала РИА Новости, что он был пенсионером и в последнее время болел и плохо себя чувствовал. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T13:34+0300

2024-08-06T13:34+0300

2024-08-06T13:34+0300

происшествия

москва

взрыв

мчс

мчс россии

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Соседка погибшего при взрыве на западе Москвы мужчины рассказала РИА Новости, что он был пенсионером и в последнее время болел и плохо себя чувствовал."Хороший был. Что с ногами, я уже не помню...", - рассказала женщина. По ее словам, она знала погибшего много лет. Ранее на улице Артамонова произошел взрыв, не уточняется, какого именно устройства. Официально подтверждена гибель только одного человека. Других пострадавших при инциденте нет. По предварительной версии, это было самоубийство, заведено уголовное дело, сообщает столичный главк СК.

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