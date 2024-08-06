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Верховный суд РФ поддержал взыскание убытков с Шишханова в пользу "Траста"

Верховный суд РФ поддержал взыскание убытков с Шишханова в пользу "Траста" - 06.08.2024, ПРАЙМ

Верховный суд РФ поддержал взыскание убытков с Шишханова в пользу "Траста"

Верховный суд РФ решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску банка "Траст" взыскали с бывшего основного владельца "Рост... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T10:38+0300

2024-08-06T10:38+0300

2024-08-06T10:38+0300

банк траст

взыскание убытков

рост банк

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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Верховный суд РФ решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску банка "Траст" взыскали с бывшего основного владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и четырех его соответчиков более 17,9 миллиарда рублей убытков от покупки торгового дома "Ясенево". Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Наталья Чучунова отклонила кассационную жалобу одного из ответчиков – экс-члена совета директоров "Рост банка" Александра Лукина, - просившего передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. В иске, поданном в 2020 году, было заявлено требование о взыскании убытков, которые ответчики причинили в 2017 году подконтрольному "Рост банку" (в 2018 году был присоединен к "Трасту"), купив 99,2% акций АО "Объединенный торговый дом "Ясенево" у кипрской компании Malarton Holdings Limited за 22,7 миллиарда рублей, в то время как этот актив, по мнению истца, стоил 1 рубль. ОТД "Ясенево" владел четырьмя универмагами - "Ясенево", "Белград", "Добрынинский" и "Молодежный". Солидарно с Шишхановым, Лукиным и экс-предправления "Рост банка" Кириллом Любенцовым суды взыскали убытки с владельца киргизского инвестфонда KLS Eurasia Venture Fund Владимира Кирюши и кипрской Forcipe Investments Ltd, которых "Траст" считает выгодоприобретателями по сделке. Эти ответчики никак в процессе не участвовали. Как пояснял истец, руководители кризисного "Рост банка", совершая сделку по завышенной цене за месяц до начала его санации Центробанком, действовали недобросовестно. Так, заключение экспертной компании об оценке покупаемого актива с ценой около 22,7 миллиарда рублей было получено за день до подписания договора. Любенцов и Лукин заявляли, что не были контролирующими лицами "Рост банка" и не должны нести ответственность, так как выполняли распоряжение единственного акционера Шишханова, который проводил санацию "Рост банка", будучи параллельно основным собственником Бинбанка. Шишханов тоже иск не признал, заявив, что покупка компании, владеющей несколькими крупными магазинами, была выгодна. Суд назначал экспертизу, которая оценила приобретенный "Рост банком" пакет акций "Ясенево" в 4,8 миллиарда рублей. В результате на эту сумму суд снизил размер взыскания по сравнению с заявленным в иске. ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в РФ. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась санация, уже силами Центробанка.

https://1prime.ru/20240409/ananev-847225435.html

https://1prime.ru/20240402/trast-846997369.html

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банк траст, взыскание убытков, рост банк