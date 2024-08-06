https://1prime.ru/20240806/vzyskanie-850697012.html

Суд оставил в силе взыскание средств с бывших глав "Открытие Холдинга"

Суд оставил в силе взыскание средств с бывших глав "Открытие Холдинга" - 06.08.2024, ПРАЙМ

Суд оставил в силе взыскание средств с бывших глав "Открытие Холдинга"

Девятый арбитражный апелляционный суд не стал отменять даже согласно вновь открывшимся обстоятельствам взыскание с двух бывших генеральных директоров "Открытие... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T15:35+0300

2024-08-06T15:35+0300

2024-08-06T15:36+0300

экономика

москва

суд

открытие

убытки

https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg

МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд не стал отменять даже согласно вновь открывшимся обстоятельствам взыскание с двух бывших генеральных директоров "Открытие Холдинга" Андрея Коняева и Павла Федосеева, а также ИП Венеры Набиуллиной, которая оказывала фирме бухгалтерские услуги, около 2,1 миллиарда рублей убытков. Согласно данным из картотеки арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил соответствующее заявление Набиуллиной, поддержанное ранее и остальными ответчиками. В июне суд согласно заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой взыскал убытки солидарно с троих ответчиков. Претензии управяющей основываются на постановлениях мирового судьи Красносельского района, который в 2022 году привлек "Открытие Холдинг" к административной ответственности в виде штрафов на сумм примерно 2,1 миллиарда рублей за невыполнение фирмой обязанности по возврату в России денег за неоказанные нерезидентами услуги или неполученные товары. Булатова считает, что убытки были причинены бездействием ответчиков, которые не обжаловали акты мирового суда, даже притом, что они их вынесли с нарушением подведомственности из-за неправильной квалификации нарушения и с пропуском срока привлечения к ответственности. Арбитражный суд Москвы в марте отказал Булатовой в иске, указав, что бездействие имело место до вступления Федосеева в должность, а Набиуллина не имела полномочий представлять "Открытие Холдинг". Коняев заявил в суде, что фирма убытков не понесла "и не понесет в связи с пропуском налоговым органом срока на обращение с заявлением о включении в реестр требований кредиторов долга по оплате" этих штрафов. Рассказала адвокат Наталия Пынникова, представляющая в суде Федосеева сообщила РИА Новости, что в другом споре – при рассмотрении требований ФНС России – стало известно, что еще весной, до рассмотрения апелляционным судом иска к Коняеву, Федосееву и Набиуллиной, Булатова знала о прекращении исполнения постановлений, которыми были назначены штрафы, в связи с истечением сроков давности и, соответственно об отсутствии убытков. По словам Пынниковой, эти существенные обстоятельства были сокрыты от суда и сторон по делу, и это является основанием для пересмотра июньского постановления апелляционного суда о взыскании убытков с Коняева, Федосеева и Набиуллиной.

https://1prime.ru/20240806/shtraf-850694932.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, суд, открытие, убытки