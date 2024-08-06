https://1prime.ru/20240806/wildberries-850696310.html
Wildberries исполнила предупреждение ФАС по оферте для продавцов
Wildberries исполнила предупреждение ФАС по оферте для продавцов - 06.08.2024, ПРАЙМ
Wildberries исполнила предупреждение ФАС по оферте для продавцов
Компания Wildberries исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, внеся изменения в оферту для продавцов, работающих на... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T15:04+0300
2024-08-06T15:04+0300
2024-08-06T15:05+0300
экономика
wildberries
фас рф
продавцы
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fa20af61aabd42ec73208ee8e77180a.jpg
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Компания Wildberries исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, внеся изменения в оферту для продавцов, работающих на маркетплейсе, сообщило ведомство.В начале апреля ФАС выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия договора. Сама компания в середине мая сообщила, что в соответствии с этим предупреждением упростила работу продавцов с платформой – в частности, ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику и снизила размер некоторых удержаний."Служба получила от ООО "Вайлдберриз" подтверждение исполнения предупреждения, выданного организации 9 апреля 2024 года ... Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами", - говорится в сообщении.Отмечается, что компания отчиталась об изменениях, внесенных в оферту. В частности, теперь в ней отражен исчерпывающий перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и для одностороннего расторжения договора. Была детализирована процедура приемки товаров и введена система фиксации тарифов.Компания отменила штрафные санкции за взлом личного кабинета и запрет на размещение продавцами своей контактной информации на маркетплейсе. Также сформированы критерии недобросовестных действий продавцов, которые могут служить основанием для приостановления выплат по договору, и установлен фиксированный срок приостановления выплаты продавцам без возможности его продления."По мнению ведомства, исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка, повысит качество предоставляемых покупателям услуг и поспособствует формированию разумных и прозрачных условий для продавцов", - подытожила ФАС.
https://1prime.ru/20240805/obedinenie-850663344.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_590a6a5fb6a5d7e292a8a5a459e1f5b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, фас рф, продавцы
Экономика, Wildberries, ФАС РФ, Продавцы
Wildberries исполнила предупреждение ФАС по оферте для продавцов
Wildberries исполнила предупреждение ФАС и скорректировала оферту для продавцов
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Компания Wildberries исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, внеся изменения в оферту для продавцов, работающих на маркетплейсе, сообщило ведомство.
В начале апреля ФАС выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия договора. Сама компания в середине мая сообщила, что в соответствии с этим предупреждением упростила работу продавцов с платформой – в частности, ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику и снизила размер некоторых удержаний.
"Служба получила от ООО "Вайлдберриз" подтверждение исполнения предупреждения, выданного организации 9 апреля 2024 года ... Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания отчиталась об изменениях, внесенных в оферту. В частности, теперь в ней отражен исчерпывающий перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и для одностороннего расторжения договора. Была детализирована процедура приемки товаров и введена система фиксации тарифов.
Компания отменила штрафные санкции за взлом личного кабинета и запрет на размещение продавцами своей контактной информации на маркетплейсе. Также сформированы критерии недобросовестных действий продавцов, которые могут служить основанием для приостановления выплат по договору, и установлен фиксированный срок приостановления выплаты продавцам без возможности его продления.
"По мнению ведомства, исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка, повысит качество предоставляемых покупателям услуг и поспособствует формированию разумных и прозрачных условий для продавцов", - подытожила ФАС.
Wildberries официально объединилась с Russ