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Wildberries разместил обновленный логотип на десктопной версии сайта
Wildberries разместил обновленный логотип на десктопной версии сайта - 06.08.2024, ПРАЙМ
Wildberries разместил обновленный логотип на десктопной версии сайта
Обновленный логотип Wildberries, в котором изменилось начертание букв, появился в десктопной версии сайта маркетплейса у части пользователей, обратил внимание... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T18:25+0300
2024-08-06T18:25+0300
2024-08-06T18:59+0300
экономика
россия
wildberries
смена логотипа
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Обновленный логотип Wildberries, в котором изменилось начертание букв, появился в десктопной версии сайта маркетплейса у части пользователей, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Компания обновила стиль написания логотипа - регистр букв изменился с верхнего на нижний, их начертание смягчено. В логотипе нет острых углов. В мобильном приложении и в мобильной версии сайта маркетплейса изменений в логотипе пока нет."Wildberries постоянно тестирует новые функции и актуализирует внешний вид наших сервисов. Мы движемся к единообразию визуальной коммуникации, поэтому изменили шрифтовое написание на сайте", - сообщили агентству в пресс-службе компании.Глава Wildberries Татьяна Бакальчук в феврале в интервью РИА Новости отмечала, что Wildberries не планирует проводить ребрендинг и кардинально менять логотип. По ее словам, ребрендинг не скажется на популярности компании - люди не станут от этого больше или меньше заказывать на маркетплейсе.
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россия, wildberries, смена логотипа
Экономика, РОССИЯ, Wildberries, смена логотипа
Wildberries разместил обновленный логотип на десктопной версии сайта
Wildberries разместил на десктопной версии сайта логотип с новым регистром букв
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Обновленный логотип Wildberries, в котором изменилось начертание букв, появился в десктопной версии сайта маркетплейса у части пользователей, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Компания обновила стиль написания логотипа - регистр букв изменился с верхнего на нижний, их начертание смягчено. В логотипе нет острых углов. В мобильном приложении и в мобильной версии сайта маркетплейса изменений в логотипе пока нет.
"Wildberries постоянно тестирует новые функции и актуализирует внешний вид наших сервисов. Мы движемся к единообразию визуальной коммуникации, поэтому изменили шрифтовое написание на сайте", - сообщили агентству в пресс-службе компании.
Глава Wildberries Татьяна Бакальчук в феврале в интервью РИА Новости отмечала, что Wildberries не планирует проводить ребрендинг и кардинально менять логотип. По ее словам, ребрендинг не скажется на популярности компании - люди не станут от этого больше или меньше заказывать на маркетплейсе.
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